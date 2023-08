È un po’ magia per Terry e Maggie arriva su ANiME GENERATION

È un po’ magia per Terry e Maggie arriva su ANiME GENERATION, successivamente al recente annuncio con al centro l’Uomo Tigre – Il Campione, l’anime classico che ancora oggi abbraccia numerose generazioni in Italia. Non è da meno quello inserito di recente nel catalogo anche se parliamo di due storia completamente opposte.

L’anime è tratto dal manga “Miracle Girls” di Nami Akimoto e in Italia è arrivato sotto il nome che tutti oggi conosciamo. Su Prime Video sono presenti episodi 1-35 e ogni mercoledì saranno aggiornati sempre con nuove puntate, fino al completamente della serie cult anime.

La storia mette al centro appunto Terry e Maggie, due sorelle gemelle che frequentano la prima superiore. Entrambe sono in apparenza due ragazze uguali in tutto e per tutto alle loro coetanee, anche se poco dopo la presentazione l’autrice ci conferma che le due hanno dei poteri extrasensoriali, che permettono loro di comunicare con il pensiero e teletrasportarsi insieme. Tutto avveniva dopo l’incrociamento dei loro mignoli.

In calce è presente anche il cast del doppiaggio italiano, a quanto pare uguale ala versione classica:

Terry: Federica Valenti

Maggie: Cinzia Massironi

Nelson: Luca Bottale

Karver: Gualtiero Scola

Professor Kaspar: Marco Balzarotti

Rita: Loredana Nicosia

Yari: Nicola Bartolini Carrassi

Ruth: Patrizia Scianca

Emma: Giulia Franzoso

Marie: Deborah Morese

Mister X: Alberto Sette

Marcello: Giorgio Ginex

Un progetto interessante quello di ANiME GENERATION dove Yamato Video vuole portare a termine una missione davvero complessa riguardante gli anime classici di una generazione passata, ancora oggi tra i più amati di sempre dal pubblico nostalgico e non.

Con i tempi che cambiano un’iniziativa del genere e senza dubbio coraggiosa e noi appassionati non possiamo fare altro che donare una mano nel nostro piccolo. Dopo 7 giorni di prova gratuita il servizio costa solo 4 euro e 99 al mese.

