Bandai Namco Entertainment ha confermato la data di uscita del DLC di Dragon Ball Z: Kakarot dedicato all’ 23esimo Torneo Tenkaichi, la storica saga dove Goku combatte contro Piccolo per la prima volta. Il nuovo contenuto verrà lanciato il 17 agosto e includerà lo stage “Ground Battle”.

Il primo DLC per Dragon Ball Z: Kakarot, “New Power Awakens – Part 1”, è stato distribuito al pubblico nell’aprile 2020 e comprendeva i personaggi entrali della serie Dragon Ball Super Beerus e Whis. Nella storia, dopo aver battuto Whis Goku e Vegeta potranno usare le loro forme Super Saiyan God.

Con quelle trasformazioni i personaggi combatteranno contro Beerus, il Dio della Distruzione. Il DLC “Parte 2” è stato lanciato a novembre 2020. Il DLC include SSGSS Goku, SSGSS Vegeta e Golden Frieza. Il DLC “Trunks: The Warrior Of Hope” è stato lanciato nel giugno 2021: tutti ancora disponibili per il download, ricordandovi che dovrete avere il gioco originale per usufruirne.

Il DLC dedicato al Torneo Tenkaichi arriverà a breve quindi nelle nostre console e finalmente potrete godervi al massimo in prima persona una delle saghe più belle di tutto Dragon Ball, dove per la prima volta Piccolo mostrò al pubblico la sua temibile forma gigante.

Il gioco è stato distribuito a inizio 2020, verso il mese di gennaio, sia in Giappone che in Occidente. Il gioco è disponibile per PS4, Xbox One e PC tramite Steam. Bandai Namco Entertainment ha rilasciato un porting per Nintendo Switch a settembre 2021 e su Google Stadia a ottobre 2021.

Il Season Pass 2 include la storia del DLC “Bardock – Alone Against Fate”, che è stata lanciata insieme alle nuove versioni per PlayStation 5 e Xbox Series X | 13 gennaio. Qui avrete la possibilità di affrontare in prima persona la distruzione del Pianeta Vegeta nei panni del padre di Goku, Bardack.

