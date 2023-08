Kaiju No. 8 – Anime: analisi dettagliata del primo trailer

Kaiju No. 8 ha mostrato finalmente al pubblico il primo trailer dell’anime, successivamente ad alcune informazioni timide diffuso nel corso delle ultime settimane. Il manga esploso fin dai primi capitoli sulla rivista Shonen Jump sta per fare il suo esordio anche sul piccolo schermo, grazie alla produzione di “Production IG”.

Successivamente alla diffusione di alcuni poster, teaser e key art con al centro i personaggi (aspramente criticati dal pubblico ndr), Toho ha finalmente dato il giusto peso a questa grande opera, pubblicata anche in Italia da Star Comics. Anche in territorio nostrano il fumetto ha avuto un ottimo successo.

L’adattamento dovrebbe arrivare nell’aprile del 2024 e insieme a tante prossime uscite interessanti il pubblico potrà anche godere di Kaiju No. 8 in versione animata. La clip dura circa 1 minuto e 30 e fin da subito è capace di immergerci nel mondo devastato dai mostri giganti con al centro Kafka, protagonista della storia.

A primo impatto l’animazione sembra davvero buona e fin dalle prime sequenze possiamo da subito notare la fedeltà della produzione verso l’opera originale di Matsumoto, come accennato ispirata ai film di Godzilla, King Kong e via discorrendo. Infatti la prima parte del trailer mostra delle creature giganti che distruggono la città in vari modi.

Kaiju No. 8 – Anime: analisi dettagliata del primo trailer

Nella seconda parte della clip vediamo Kafka e gli altri protagonisti della storia intenti a eliminare le minacce appena descritte. Il design dei personaggi è molto interessante e senza dubbio ha fatto enormi passi avanti rispetto alle immagini pubblicate qualche mese fa al riguardo.

Il punto di forza sembra essere proprio la realizzazione dei “kaiju” e dell’animazione totale, insieme alla forte componente tratta dalle produzioni giapponesi come “Ultraman” o “Godzilla” appunto. La parte finale del trailer mostra anche la “metamorfosi di Kafka” in un mostro, dove il design si mostra a tratti verso la fine della clip. Tutto sommato questo “first look” convince molto e promette una fedeltà maniacale alla storia originale.

Fonte Comic Book