One Piece 1071 mostra un segreto riguardante il “Gomu Gomu No Mi”

Finalmente l’anime ha introdotto la nuova forma di Luffy, il Gear 5, successivamente a un marketing incredibile che ha inserito nel cuore del pubblico un hype davvero smisurato. Insieme a questa nuova trasformazione abbiamo avuto modo di vedere e carpire alcune cose inerenti al Frutto del Diavolo di Luffy, rivelatosi tutt’altra cosa nella versione mostrata da Oda nei primi capitoli del manga.

Chi non aveva ancora letto la controparte cartacea ha quindi scoperto il vero segreto dietro i poteri di Luffy, successivamente al “Risveglio” di Joy Boy dopo 800 lunghi anni. Il “Gomu Gomu No Mi” è in realtà l'”Homo Homo No Mi Modello Nika”, capace di condurre Luffy a trasformarsi come vuole e sfruttare l’ambiente circostante come meglio crede.

La sua natura è stata nascosta al pubblico perché il Governo Mondiale per tanto tempo ha cercato di nascondere questo potere, troppo grande per essere portato alla luce. “Il potere più ridicolo del mondo” è stato finalmente svelato e per i poteri alti del mondo di One Piece è un vero problema.

Per circa 800 anni hanno cercato di nascondere e catturare questo frutto, da come avete visto molto pericoloso per il Governo Mondiale. Appartenuto al leggendario Joy Boy il Frutto del Diavolo sembra avere una mente propria e a detta dei Cinque Astri di Saggezza l’Homo Homo li avrebbe evitati, come se fosse consapevole dei suoi inseguitori.

One Piece 1071 mostra un segreto riguardante il “Gomu Gomu No Mi”

Un potere che trasuda la ribellione e la libertà, visto che consente a chi ne è in possesso, di gestire tutto come vuole lui, donando a Luffy in questo caso la possibilità di non avere limiti, se non la sua fantasia. Un potere “ridicolo” ma di una potenza straordinaria se ci pensiamo, e anche per questo il Governo Mondiale ha cercato tutte le strade possibili per fermarlo.

Fonte Comic Book