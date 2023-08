Tra le uscite Planet Manga del 3 agosto 2023 troviamo la riproposta dei primi cinque volumi di Happy! di Naoki Urasawa, prossimo ospite a Lucca Comics & Games 2023, oltre alle nuove uscite di Berserk Collection, Yasha e The Elusive Samurai.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 3 agosto 2023.

Le uscite Planet Manga del 3 agosto 2023

Yasha 2

16,00 €

DALL’AUTRICE DI BANANA FISH!

Sei fa ritorno in Giappone per riprendersi la vita che gli è stata rubata, ma può un prodotto dell’ingegneria genetica ribellarsi ai propri creatori? E chi è davvero Rin, il ragazzo che sostiene di essere suo fratello? La trama intessuta da Akimi Yoshida si infittisce…

Happy! 1

13,90 €

Naoki Urasawa è riconosciuto come uno dei grandi maestri del fumetto giapponese. Autore di Monster, 20th Century Boys e Pluto (ispirato ad Astro Boy di Osamu Tezuka), Urasawa è capace di esplorare con successo tutti i generi. A partire da questo mese, a cadenza bimestrale, sarà disponibile Happy! una splendida commedia ambientata nel mondo del tennis, i cui personaggi appaiono fin da subito irresistibili e affascinanti. Presentato in un’edizione di lusso, con sovraccoperta, pagine a colori e altre sorprese, Happy! racconta la storia di Miyuki, una ragazza che cerca di intraprendere la carriera di tennista professionista, sperando così di estinguere un enorme debito che suo fratello ha contratto con la yakuza, la mafia giapponese. Ma per una diciottenne orfana, senza un soldo, che deve badare a due fratelli e a una sorella più piccoli, come è possibile riuscire in un’impresa simile?

Happy! 2

13,90 €

Una commedia divertentissima dall’autore di MONSTER, 20th Century Boys e PLUTO! La povera Miyuki Umino si è ritrovata sommersa dal debito ultra milionario del fratello maggiore! Lui è scappato non si sa dove, e lei decide di diventare una tennista professionista, per guadagnare il più in fretta possibile tutti i soldi da restituire! In questo secondo numero, Miyuki inizia gli allenamenti in vista del suo debutto, che sarà alla Coppa Cinderella di Tokyo! Riuscirà la nostra protagonista a essere pronta e degna di entrare nel mondo del professionismo?

Happy! 3

13,90 €

Immersa nei debiti a causa del fratello maggiore, Miyuki ha deciso di guadagnare i soldi grazie al tennis! Con l’aiuto della spietata Utako Ohtori, ex stella della racchetta, partecipa a un torneo per professionisti. L’obiettivo di Miyuki è vincere, vincere, vincere! Ma forse dovrà affrontare il nuovo idolo del tennis: la smorfiosa, perfida, irresistibile Choko Ryugasaki. Risate e colpi di scena nella commedia di Naoki Urasawa, l’autore di Monster, 20th Century Boys e Pluto.

Happy! 4

13,90 €

Con l’aiuto dell’eccentrica e competitiva Utako Ohtori (la “mami” di Keiichiro), Miyuki è riuscita ad arrivare in finale alla Coppa Cinderella di Tokyo. Ma se non vincerà, ci saranno gravissime conseguenze… Peccato che battere la geniale e cattivissima Choko Ryugasaki è un’impresa quasi impossibile. Siamo al tie-break: chi la spunterà? Da Naoki Urasawa, tra i fumettisti più apprezzati al mondo, una commedia perfetta, ricca di gag, colpi di scena e personaggi indimenticabili.

Happy! 5

13,90 €

Miyuki si è classificata seconda alla Coppa Cinderella di Tokyo. Ora dovrà cercare di vincere un torneo non ufficiale a cui è legato un giro di scommesse illegali. La nostra protagonista non sa a cosa sta andando incontro! A lei interessano solo i duecentomila yen in palio. Se non li ottiene, verrà sfrattata insieme ai fratellini… La divertente commedia sportiva di Naoki Urasawa.

Naruto il mito 4

5,20 €

Il terribile scontro con Zabuza e Haku si conclude tragicamente, sebbene Naruto e il suo gruppo ne escano vincitori e più forti che mai. Dopo che il ponte del Paese delle Onde viene completato, i nostri giovani ninja tornano al Villaggio della Foglia, pronti ad affrontare nuove missioni. Qualche mese dopo, però, inaspettatamente viene organizzato l’esame per conquistare il titolo di chunin, un traguardo ben più complesso e pericoloso di una semplice missione. Kakashi considera Naruto, Sasuke e Sakura pronti per affrontare la prova: spetterà a loro decidere se dare o meno l’esame.

Naruto il Mito 5

5,20 €

Naruto, Sasuke e Sakura decidono di sottoporsi a una difficilissima prova finalizzata a determinare quali genin (ninja novizi) abbiano i requisiti per essere promossi chunin (ninja di medio livello). Il gruppo di Naruto è uno dei più giovani, e la presenza di numerosi ninja adulti al loro ennesimo tentativo di superare l’esame conferma la sua durezza. Il test sarà diviso in più parti, ognuna diretta da un diverso jonin (ninja esperto), la prima delle quali consisterà in un compito scritto… una vera dannazione per un ignorante come Naruto!

Berserk Deluxe 4

50,00 €

LA CRONACA DELL’ECLISSI CHE HA CAMBIATO IL DESTINO DEL GUERRIERO NERO IN UNA PRESTIGIOSA EDIZIONE

Decisi a salvare Grifis dalla prigionia, Gatsu e gli altri membri della Squadra dei Falchi sono pronti ad affrontare gli orrori della Torre della Rinascita. Questo è solo l’inizio di un terrificante viaggio che li porterà a sperimentare la più opprimente disperazione.

The Elusive Samurai 5

Manga Mega 60

5,20 €

IL RAGAZZO HA ANCORA MOLTO DA IMPARARE, SPECIE SULLE STRATEGIE DI GUERRA E… LE DONNE?!

Il giovane Tokiyuki è un vero artista della fuga quando si tratta di scappare dal campo di battaglia, ma vincere uno scontro a colpi di galateo e dialettica con il governatore Ogasawara Sadamune è tutto un altro discorso…