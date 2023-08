Tutte le uscite Star Comics, manga e non solo, della settimana

Tra le uscite manga Star Comics del 2 agosto 2023 si segnala il primo volume di Shaman King The Super Star, il sequel di Shaman King Flowers, e il nuovo volume di One Piece, che arriva qualche settimana prima dell’esordio dell’adattamento live-action di Netflix.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 2 agosto 2023, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice.

Le uscite manga Star Comics del 2 agosto 2023

FATTI ODIARE – KIRAI DE ISASETE n. 4

QUEER n.66

di Hijiki

€ 6,50

I giorni di Naoto trascorrono sereni, divisi tra il tempo trascorso con la sua amata famiglia e il lavoro di bidello, che cerca di portare avanti sempre nel migliore dei modi. Quando però, su richiesta di Mizuki, Hazuki è costretto a partire per un lungo viaggio di lavoro, il giovane omega viene assalito dalla tristezza… A complicare le cose, un liceale che frequenta la scuola dove presta servizio comincia a mostrare interesse per lui!

ONE PIECE n. 105

YOUNG n.346

di Eiichiro Oda

€ 5,20

PROSEGUE A VELE SPIEGATE L’EPOPEA DEL MAESTRO ODA. QUALI ALTRI RECORD POTRÀ ANCORA BATTERE?

Dopo che Rufy è diventato uno dei Quattro Imperatori, si apre il sipario su una nuova era, in cui la situazione mondiale muta vertiginosamente. Quali avventure attendono il gruppo che salpa dal paese di Wa?!

QUEEN’S QUALITY n. 18

UP n.225

di Kyosuke Motomi

€ 5,20

IL POTERE DELLA REGINA SI È RISVEGLIATO!

In base a quanto è stato rivelato sulla loro vera natura, esistono tre tipi di “serpenti”: uno d’argento che desidera il cambiamento, uno nero che accetta tutto così com’è e uno bianco che desidera la disperazione. In tutto questo, la personalità di Kyutaro, che sembrava scomparsa dopo che la sua mente era stata divorata dal serpente nero, riesce a risorgere…

SHAMAN KING THE SUPER STAR n. 1

di Hiroyuki Takei

€ 6,50

IL NUOVO CAPITOLO DELLE AVVENTURE DEGLI SCIAMANI PIÙ FAMOSI DEL MONDO!

Gli sciamani sono persone in grado di fare da tramite tra questo e l’altro mondo, comunicando con gli spiriti della natura e le anime dei morti. Una di loro, Anna l’itako III, alias Alumi, si è recata a Nagano, dove uno dopo l’altro, spinti da un segreto che riposa all’interno di una cassaforte, si raduneranno molti altri personaggi…

L’edizione della leggendaria opera del maestro Takei prosegue con l’imperdibile sequel di Shaman King Flowers! La fiamma di Shaman King continua a brillare più luminosa che mai!

WITCH WATCH n. 2

STARDUST n.118

di Kenta Shinohara

€ 5,90

LA NUOVA FRIZZANTE SERIE DELL’AUTORE DI ASTRA LOST IN SPACE!

Una profezia stabilisce che “cani e gocce di pioggia” porteranno sciagura a Nico. Morihito ha quindi deciso di intensificare la sua protezione nei giorni di pioggia, ma mentre è fuori casa con la ragazza vengono aggrediti da un uomo misterioso che indossa una maschera da cane. A quanto pare, però, si tratta di un conoscente di Nico! Come se non bastasse, la giovane strega viene portata via da qualcuno con la magia!

WORLD TRIGGER n. 25

STARDUST n.119

di Daisuke Ashihara

€ 5,20

Ha inizio il secondo giorno della “prova in ambiente chiuso”! Nella prima, complicata simulazione di combattimento, la squadra numero 7 “Suwa” di Osamu dovrà affrontare la squadra numero 9 “Mizukami”, al momento in prima posizione! Riuscirà a risalire dall’ultimo posto in classifica?