Trigun Stampede: Studio Orange rivela i concept iniziali dell’anime

Trigun Stampede ha segnato un ritorno inaspettato di Vash The Stampede sul piccolo schermo dopo diversi anni. E tra l’entusiasmo generale dei fan, è inevitabilmente sorto che ha portato i fan a chiedersi se questa nuova storia fosse un prequel o un reboot della storia originale scritta e disegnata dal mangaka Yasuhiro Nightow.

E gli episodi iniziali di Trigun Stampede puntavano principalmente verso l’ultima ipotesi. Lo studio di animazione ORANGE ha permesso in ogni caso il ritorno di Vash e recentemente confermato la partecipazione all’Otakon di quest’anno. Parliamo della convention anime che si tiene a Baltimora, nel Maryland, e in questa occasione lo studio di animazione ha condiviso concept art inediti e quindi mai visti.

Al momento Trigun Stampede si è concluso e tutti gli episodi sono stati trasmessi all’inizio di quest’anno. E studio ORANGE ha confermato che attualmente stanno lavorando a una “fase finale” dell’adattamento anime che porterà alla conclusione del viaggio di Vash. Il ritorno di Trigun ha dato al protagonista principale un’estetica più rinnovata e giovanile, che sembrava un po’ diversa dall’aspetto originale. Tuttavia, nella fase finale dell’anime pare tornerà verso il suo design originale.

Al momento, ORANGE deve ancora confermare una data di uscita ufficiale della Fase Finale. Tuttavia in base agli eventi dei primi episodi, molto probabilmente si concluderà in modo esplosivo.

Studio ORANGE quindi farà parte dell’Otakon di quest’anno. E chiaramente anche se non tutti i fan potranno prendere parte all’evento anime, lo studio di animazione ha condiviso concept art mai visti prima di Trigun Stampede. Le illustrazioni in questione mettono in risalto lo studio di personaggi come Vash, Knives, Meryl, Wolfwood e molti altri.

L’aggiornamento arriva dalla pagina Twitter dell’insider CG_Orange_en. E di seguito ne riportiamo il contenuto:

MAKING OF

TRIGUN STAMPEDE:

Early Designs

Swank peak of never before seen materials from Trigun Stampede will be shown at Otakon 2023 panel!

Some designs will be shared on our social media following the panel. pic.twitter.com/krQPAWXriV

— Orange ➡️TRIGUN STAMPEDE & BEASTARS (@CG_Orange_eng) July 28, 2023