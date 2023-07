Berserk: Young Animal annuncia una nuova pausa per il manga

A quanto pare il manga di Kentaro Miura va nuovamente in pausa. L’estrema cura nei dettagli e nella risoluzione di alcune vicende lasciate in sospeso dall’autore originale hanno bisogno probabilmente di molta attenzione, quindi il team dietro il manga vuole concedersi spesso delle pause. Nonostante questo concetto è veritiero forse la pausa di agosto coincide con qualche periodo di ferie stimato, anche se alla fine non sono spesso chiari i motivi degli stop.

Il post di @MangaMoguraRE infatti recita: “Berserk”, il manga orginale di Kentarou Miura, Studio Gaga, Kouji Mori sarà in pausa nel prossimo numero 16/2023 di Young Animal in uscita il 10 agosto.” In pratica veniamo semplicemente avvertiti che il nuovo capitolo non uscirà sulla rivista senza alcuna spiegazione.



Da quando Mori e il suo team hanno preso le redini della storia la maggior parte del pubblico è rimasto soddisfatto del risultato, anche se senza dubbio la mancanza del sensei si fa sempre sentire. Questo ovviamente non vuole screditare il nuovo team, visto il grande lavoro dietro i nuovi capitoli della storia volti a concludere le vicende aperte da Miura sul finire degli anni ottanta in Giappone.

"Berserk" by Kentarou Miura, Studio Gaga, Kouji Mori will be on break in the upcoming Young Animal issue 16/2023 out August, 10. pic.twitter.com/Juz6vP5fCG — Manga Mogura RE (@MangaMoguraRE) July 25, 2023

Fin dalla sua scomparsa il pubblico si è sempre chiesto se qualcuno avrebbe continuato la vicenda e fortunatamente è arrivato qualcuno abbastanza coraggioso da raccogliere le redini di un’eredità davvero importante che molto probabilmente sarebbe rimasta inconclusa nel caso Miura non avrebbe lasciato dettagli ai suoi assistenti.

Detto questo il numero in uscita nel mese di agosto non avrà il nuovo capitolo di Berserk al suo interno, probabilmente spostato a quello del mese prossimo salvo alcune novità in merito. Ovviamente è sempre meglio che il team di prenda il tempo necessario per portare a termine tutto, anche se questo comporta uno stop di qualche settimana. Cosa ne pensate degli ultimi capitoli?

