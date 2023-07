Tra le uscite targate Panini Comics del 27 luglio 2023 troviamo L’Arte e il Making of di The Boys, dedicato al dietro le quinte della serie TV di cui è in arrivo anche lo spin-off Gen V. Inoltre esce il secondo numero di The Witcher, in concomitanza con l’arrivo dei nuovi episodi su Netflix.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Panini Comics del 27 luglio 2023.

Le uscite Panini Comics del 27 luglio 2023

The Witcher 2

4,90 €

Contiene: The Witcher (2014) #5, The Witcher: Fox Children (2015) #1/3

Ultimo capitolo per La casa di vetro, prima miniserie dedicata a Geralt di Rivia, in cui vedrete il famoso Witcher alle prese con un mistero legato al cacciatore Jakob e la sua defunta moglie.

A seguire, i primi tre capitoli di Figli della volpe, che raccontano di un viaggio in nave con strani compagni destinato a finire molto male!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini Comics Italia (@panini_comics)

Teenage Mutant Ninja Turtles 61

13,00 €

Contiene: Teenage Mutant Ninja Turtles (2011) #109/112, Teenage Mutant Ninja Turtles: Jennika (2020) #3 (II)

Pur tra mille difficoltà e altrettante tensioni, la vita a Mutant Town continua. Raffaello e Alopex incontrano un gruppo di motociclisti mutanti… ma saranno amici o nemici? Intanto, mentre la nuova casa delle Tartarughe Ninja è stata infiltrata dalle spie di Vecchio Diavolo, torna in scena un prezioso alleato. E il primo incontro di un gruppo di sostegno ha un risvolto imprevisto!

Star Wars Epic – Quinlan Vos

Jedi nell’Oscurità

Star Wars Epic 16

45,00 €

Contiene: Star Wars: Republic (1998) #19/26, #32/45

Nella saga di Star Wars pochi Jedi hanno avuto più contatti con il lato oscuro e la criminalità organizzata di Quinlan Vos. In questo corposo volume autoconclusivo e inedito in Italia, scopriremo la vita di uno dei Jedi più affascinanti della saga: un’epopea a fumetti che prende il via dalle apparizioni di Quinlan Vos nei film L’attacco dei cloni e La vendetta dei Sith.

I Mondi di Thorgal: La Giovinezza di Thorgal 5

Le Lacrime di Hel

24,00 €

Contiene: La jeunesse de Thorgal (2013) tome 9/10

Tornano le avventure del giovane Thorgal!

L’eroe vichingo dalle origini aliene affronta nuove minacce tra storia e mito, in storie inedite dal suo avventuroso passato.

Stavolta, un naufragio obbliga Thorgal, Aaricia e i loro alleati a fare tappa su un’isola misteriosa…

Uno dei più amati personaggi del fumetto franco-belga torna in un nuovo capitolo firmato dagli eredi designati dei maestri Van Hamme e Rosinski: Yann e Roman Surzhenko!

L’Arte e il Making of di The Boys

40,00 €

Contiene: The Art and the Making of The Boys

Un volume ricco di immagini esclusive, foto dietro le quinte e interviste con il cast e la troupe che spiegano come The Boys sia arrivato sui nostri schermi! Perfetto compendio della serie e vero e proprio scrigno di tesori per i fan, L’arte e il making of di The Boys è un affascinante approfondimento sulla serie TV più dark, grottesca e scioccante del momento. Una spietata satira sui super eroi e sul capitalismo americano basata sull’omonimo fumetto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini Comics Italia (@panini_comics)

Lego Star Wars 52

5,90 €

Contiene: Contiene: In regalo: la minifigure ufficiale LEGO dello Scout Trooper!