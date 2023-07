Tra le uscite Planet Manga del 27 luglio 2023 troviamo il primo volume di Yomi No Tsugai, la nuova serie di Hiromu Arakawa, proposto anche in bundle con l’edizione variant di Fullmetal Alchemist 1. Disponibile anche il pack con copertina wraparound dei due volume di The Deer King – Il Re dei Cervi.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 27 luglio 2023.

Le uscite Planet Manga del 27 luglio 2023

Yomi No Tsugai 1

5,20 €

UNA NUOVA SERIE IDEATA DALLA REGINA DEGLI SHONEN MANGA, HIROMU ARAKAWA, L’AUTRICE DI FULLMETAL ALCHEMIST

In un villaggio sperduto tra i boschi, dove il tempo sembra essersi fermato, la vita scorre tranquilla. Ma un grande e oscuro segreto che coinvolge i gemelli Yuru e Asa incombe, e trasformerà questa oasi di pace in un campo di battaglia… Consigliato a chi ama Demon Slayer!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini Planet Manga (@panini_planetmanga)

Yomi No Tsugai 1 Variant + Fullmetal Alchemist 1 Variant Bundle

14,90 €

DESCRIZIONE

L’opera più recente della sensei Hiromu Arakawa assieme al suo più grande successo. Non perdere il primo numero di Yomi no tsugai con un’esclusiva copertina variant in bundle con il primo numero di Fullmetal Alchemist con un’esclusiva copertina variant.

Le due edizioni variant saranno disponibili solo nel bundle.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini Planet Manga (@panini_planetmanga)

The Deer King – Il Re dei Cervi

Pack

15,00 €

In un unico pack con copertina wraparound, l’epica avventura di Yuna e Van tratta dal film d’animazione di The Deer King – Il Re dei Cervi!

The Deer King – Il Re dei Cervi 1

7,90 €

UN MERAVIGLIOSO VIAGGIO VERSO LA SALVEZZA

Sopravvissuti al Mittsal, una malattia letale che sta minacciando l’impero, Van e la piccola Yuna sono contesi tra due potenti fazioni: chi desidera trovare un antidoto e chi vuole eliminarli per lasciar propagare il morbo.

IL FUMETTO TRATTO DAL FILM D’ANIMAZIONE THE DEER KING – IL RE DEI CERVI

The Deer King – Il Re dei Cervi 2

7,90 €

L’EPICA CONCLUSIONE DI UNA GRANDE AVVENTURA

Yuna è scomparsa! Dove sarà finita? Che ne sarà di Aquafa e della roccaforte di Cavallo Rosso? Termina con il secondo volume l’adattamento manga di Taro Sekiguchi e Nahoko Uehashi del capolavoro cinematografico di Masashi Ando.

World’s Finest Assassin Gets Reincarnated in Another World as an Aristocrat 4

7,00 €

DESCRIZIONE

LUGH CONTRO EPONA!

Lo scontro tra l’eroe destinato a distruggere il mondo e l’assassino aristocratico rinato per fermarlo sta per cominciare. E nell’arena dell’Accademia un allenamento può trasformarsi in un duello spaventoso. Chi riuscirà a spuntarla?

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Vagabond Deluxe 27

7,00 €

Musashi Miyamoto, ormai celebre samurai, dopo qualche ripensamento, ha accettato di sfidare tutta la Yoshioka, la scuola di spada che conta oltre settanta allievi. È una vera è propria guerra, e certo una sfida grandiosa. Col sangue e la sabbia negli occhi, la vista di Musashi è offuscata, e gli avversari paiono ombre, o disegni d’acqua. Ueda, privo di un orecchio, medita, attende, e prepara il contrattacco. Di Takehiko Inoue.

Vagabond Deluxe 28

7,00 €

La guerra contro la scuola di spada Yoshioka è finita. Musashi Miyamoto è vivo per miracolo, qualcuno lo ha soccorso. Musashi si risveglierà? Ha riportato gravi ferite. Quali saranno le conseguenze?

Songgot: Il Punteruolo 6

12,90 €

LO SBARCO DI UNA MULTINAZIONALE NELLA COREA DEGLI ANNI NOVANTA

Appuntamento con il sesto e ultimo volume del fumetto di Choi Kyu-sok. L’emozionante cronaca del feroce conflitto sindacale trova il suo epilogo. E non sarà una conclusione priva di sorprese…

IL MANHWA CHE HA ISPIRATO LA SERIE TV SONGGOT: THE PIERCER

Amarsi, Lasciarsi

Planet Ai 34

5,20 €

San Valentino è arrivato! Chissà quanti momenti romantici trascorreranno insieme Yuna e Rio! E magari tra Akari e Kazuomi succederà qualcosa… E invece no. Purtroppo San Valentino porterà solo un mare di guai… Prosegue l’emozionante shojo manga di Io Sakisaka che ha vinto il 63° Premio Shogakukan per i manga nella categoria shojo manga!

Amarsi, Lasciarsi 10

Planet Ai 35

5,20 €

Akari e Kazuomi si amano, ma non lo sanno. Entrambi credono che l’altro non sia interessato, così si comportano da amici. Ma non capiscono che così facendo stanno spianando la strada all’ex della ragazza, deciso a riconquistarla! Prosegue l’emozionante fumetto vincitore del 63esimo Premio Shogakukan per i manga shojo.

Sasaki e Miyano 8

7,00 €

L’ATMOSFERA SI FA SEMPRE PIÙ CALDA

Ora che Sasaki si è diplomato, lui e Miyano non possono più incontrarsi a scuola come facevano prima. È difficile resistere alla tentazione di toccare una persona che hai desiderato a lungo… e il lento avvicinamento tra i due vi terrà con il fiato sospeso!

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Sidooh 17

7,00 €

La battaglia fra le milizie fedeli allo Shogun e le truppe ribelli, alleate del Choshu, sta mettendo a ferro e fuoco Kyoto. Da una parte l’intelligenza strategica di Shinsaku Takasugi, la ferocia esaltata di Rugi e il suo Villaggio dal cuore puro, dall’altra la sete di vendetta di Shotaro e Gentaro, ispirata dalle regole d’onore del bushido, la “via del guerriero”. Chi avrà la meglio nello scontro oltre la montagna?

Otherside Picnic 6

5,20 €

IL PERICOLO È SEMPRE DIETRO L’ANGOLO, ANCHE QUANDO CI SI RILASSA IN COSTUME DA BAGNO

Dopo aver finalmente salvato i marines della stazione di Kisaragi, portandoli fuori dall’Altra Parte, Sorawo e Toriko si concedono un po’ di relax insieme a Okinawa. Una bella occasione per stare da sole e conoscersi meglio, magari gustandosi il mare e il sole, ma…

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Nyaight of the Living Cat 3

7,00 €

L’ALBA DI UNA NUOVA ERA FELINA SORGE SUL MONDO

I superstiti umani lottano con ogni mezzo per evitare il contagio e resistere alla carineria dei mici che li hanno espropriati delle loro città e della loro vita. In questo ambiente pucciosamente ostile, continua la dura lotta di Kunagi e Kaoru per la sopravvivenza.

Nana – Reloaded Edition 6

7,00 €

DALL’AUTRICE DI PARADISE KISS E I CORTILI DEL CUORE, LA GRANDE AI YAZAWA Nana “Hachi” Komatsu si è perdutamente innamorata di un suo idolo musicale, il quale da dongiovanni qual è ha colto la palla al balzo… La loro relazione rischia però di rovinare per sempre i rapporti di Hachi non solo con Nana Osaki, ma anche con gli altri membri dei Blast…

Nana – Reloaded Edition 10

7,00 €

UNO SCANDALO IN VISTA PER LE PROTAGONISTE… Nana Komatsu e Nana Osaki sembrano ormai divise dal Grande Demone Celeste, che si concretizza in una combinazione di stupide coincidenze, parole non dette e disavventure assortite. Le loro esistenze si ricongiungeranno grazie a qualcosa di inaspettato…

Nana Reloaded Edition 12

7,00 €

INasce la possibilità di un nuovo incontro tra le due Nana, con Hachi che decide di andare a trovare gli amici dopo tanto tempo. Il giorno in cui si terrà lo spettacolo di fuochi artificiali rimandato fin dall’estate, i membri dei Blast la attendono nell’appartamento 707, ma… Un fumetto scritto dall’autrice di Cortili del cuore e Non sono un angelo!

Giant Killing 56

5,50 €

RISULTATO IN BILICO

Manca poco al termine della semifinale della Coppa d’Asia e la partita tra Giappone e Australia è più combattuta che mai. Entrambe le squadre contano sulle energie residue per portare a casa una vittoria che significherebbe l’accesso alla finale del torneo.

My Home Hero 8

7,00 €

REIKA È DA PROTEGGERE A OGNI COSTO

Grazie a nuovi, inattesi alleati, Tetsuo adesso sa quale dei pretendenti di sua figlia rappresenta una seria minaccia, ma c’è qualcuno disposto ad aiutarlo a proteggere la ragazza. Intanto Reika è ignara del pericolo che corre…

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Strobe Edge 9

Manga Angel 9

5,20 €

Mentre ci avviciniamo all’ultimo volume della serie, Strobe Edge si fa sempre più intenso e coinvolgente. Ninako sta ancora celando i suoi sentimenti a Ren, ma lui inizia a intuire qualcosa. Come reagirà Ando a tutto questo? Si tirerà indietro o tenterà il tutto per tutto? Preparatevi a un’escalation di emozioni che raggiungerà l’apice nelle ultime tavole del volume!

Strobe Edge 10

Manga Angel 10

5,20 €

Ninako e Ren sono innamorati l’uno dell’altra, eppure sembra che il destino non faccia altro che frapporre ostacoli tra loro. Ora che finalmente Ren ricambia i sentimenti di Ninako, riuscirà a dichiararsi alla ragazza? E Ando farà qualcosa per tenere separati i due innamorati?

Drifting Dragons 14

7,00 €

LA NUOVA QUIN ZAZA È FINALMENTE COMPLETATA

Mika e il suo equipaggio iniziano a cercare il drago leggendario Typhon, ma apprendono che anche la nave abbatti-drago Plana Grava guidata dal capitano Kurga è sulle sue tracce. Chi riuscirà a trovare per primo l’incredibile creatura?

Kengan Ashura 27

7,00 €

ULTIMO MATCH DEL TORNEO DI ANNIENTAMENTO KENGAN

Da un lato Ohma Tokita, l’Ashura. Dall’altro Gensai Kuroki, la Lancia Demoniaca. Entrambi i lottatori sono allo stremo: chi si dimostrerà il più forte, stringendo i pugni fino all’ultimo? La conclusione della saga!

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU NETFLIX

Darwin’s Game 27

5,90 €

È GUERRA!

Si scende in campo contro i Greed e i Sunset Ravens sfoderano tutte le loro armi. Ognuno fa del proprio meglio per fronteggiare nemici pronti a tutto, ma Kaname e compagni vengono messi alle strette. Per fortuna giunge un aiuto inaspettato…

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU NETFLIX

Tracce di Sangue 14

7,00 €

SEPOLTO IL PADRE, SEIICHI È OSSESSIONATO DAL PENSIERO DI UCCIDERSI

In un numero che danza splendidamente sul confine tra allucinazione e realtà, la figura della madre torna prepotente nella vita del ragazzo per gettare luce sui traumi del passato e accendere nuove ansie nel presente.

Seraph of the End 13

Arashi 20

5,20 €

La scioccante verità che Ferid ha rivelato sul conto di Guren ha destabilizzato Yuichiro e compagni. Intanto, il gruppo si dirige a Osaka, dove i capostipiti di alto rango si sono radunati da tutto il mondo per ripristinare il controllo sul Giappone e sistemare le spinose questioni rimaste in sospeso con Ferid e Krul…

Alita Mars Chronicle 9

5,20 €

UN TERRIBILE NEMICO

La città di Dejah Thoris è stata liberata da Fardarrig, ma davanti a Keun e i suoi compagni arriva all’assalto Gyapollo. L’odio verso i Künstler alimenta la sua ira e sarà difficile avere la meglio su quella bestia distruttrice. Riusciranno a portare a casa la pelle?