One Piece – Netflix: Oda conferma alcune scene tagliate e diverse dal manga

One Piece ha rilasciato il primo trailer completo per la serie live-action in arrivo su Netflix il 31 agosto. E Eiichiro Oda stesso ha rilasciato un messaggio importate su quello che pensa circa tutti i commenti dei fan sul live-action fino ad ora. Sono passati ben 7 anni dall’annuncio del primo live-action in assoluto del franchise shonen e finalmente i fan hanno potuto vedere i primi footage del progetto Netflix. Il tutto ha avuto luogo durante il One Piece Day 2023 questo fine settimana.

Con il nuovo trailer della serie One Piece di Netflix, Eiichiro Oda ha condiviso un lungo commento dove ha sottolineato che sia il teaser che il trailer sono ora disponibili, come anche la data di lancio fissata per il 31 agosto. Ha anche detto che non ci sono stati compromessi su questo progetto e trova divertente vedere le numerose reazioni dei fan dopo ogni informazione rilasciata.

Oda nel messaggio ha mostrato consapevolezza sul fatto che ci saranno diversi fan sottolineare la mancanza di alcuni personaggi o determinate scene omesse e con il presente articolo ne vogliamo riportare il motivo di questa scelta. Il mangaka ha spiegato che dopo la fine delle riprese, c’erano numerose scene che la produzione ha accettato di girare di nuovo. Questo perché il mangaka sentiva che non erano abbastanza idonee per essere rivelate al pubblico. Di fatto, c’erano anche alcune battute che per Oda non si addicevano a Rufy. Alcune scene o personaggi saranno assenti o differenti rispetto al manga perché Oda e la produzione hanno voluto evitare che sembrassero troppo forzate in questo live-action.

Oda ha poi continuato dicendo che i produttori e la troupe sono professionisti del live action e super fan serie. Il mangaka ha concluso il messaggio augurando il miglior successo soprattutto al team di produzione e al cast. Questi infatti meritano tanto riconoscimento da tutto il mondo. E confessa di essere pronto a non nascondersi da ogni eventuale critica o lamentela da parte dei fan.

Ricordiamo che il live-action di One Piece debutterà il 31 agosto e andrà in onda per otto episodi. Gli eventi adattati saranno quelli dela Saga del Mare Orientale.

Fonte – Comicbook