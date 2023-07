Spy x Family: la sfida più impegnativa per Studio Wit e il successo di Anya

Spy x Family ha debuttato sul piccolo schermo la scorsa primavera riscuotendo un successo così importante da essere diventata una delle serie shonen più amate e seguite nel giro di un anno. Non a caso poco dopo la conclusione della prima stagione animata, durante il Jump Festa è stata annunciata non solo la seconda stagione, ma anche il primo film della serie, intitolato Spy x Family: Code White.

Ma è risaputo che più successo si raggiunge, maggiori saranno le aspettative andando avanti. E sarà così quando tornerà ad ottobre sul piccolo schermo e a dicembre in tutte le sale cinematografiche. Ma con il presente articolo vogliamo riportare le parole del presidente dello studio Wit, risalenti a una recente intervista. Ha infatti rivelato la richiesta più difficile durante la realizzazione dell’anime.

George Wada, durante un recente viaggio a Los Angeles ha parlato del suo ruolo in Spy x Family e del suo interesse per il manga, prima che questo ottenesse una licenza per l’anime. Si scopre che Studio Wit ha lottato duramente per ottenere la licenza di animare il manga di Tatsuya Endo. Quando poi il lavoro ha finalmente avuto inizio, Wada ha ricevuto una lezione importante. Wada ha dovuto adattare il suo solito stile artistico, perché Spy x Family richiede di essere disegnato in modo carino.

“La sfida più grande che ho dovuto affrontare è stata dover disegnare in modo carino, doverlo imparare“, ha confessato Wada. Ha anche aggiunto che CloverWorks lo ha aiutato molto in questo cambiamento.

E chiaramente è comprensibile perché Wada ha avuto diversi problemi, se pensiamo ad altre serie anime realizzate da Studio Wit. Solo per menzionarne uno, ricordiamo L’Attacco dei Giganti, una serie tutt’altro che tenera.

Il CEO di Studio Wit ha anche parlato della popolarità della serie anime e del motivo per cui uno dei personaggi principali sia diventato un’icona. In particolare si è soffermato su Anya, la vera mascotte di Spy x Family.

Wada ha spiegato il successo di questo personaggio. “È fantastica e può essere ammirata. Ha una faccia buffa. E soprattutto si impegna così tanto in tutto“. Crede inoltre che il motivo per cui la gente la ami così tanto sia proprio perché si impegna sempre con tutta se stessa.

Wada ha anche risposto alla domanda legata alla provenienza del fascino di Spy x Family. E ha rivelato che le colonne portanti della serie sono proprio la giovane telepatica e i suoi genitori adottivi. Nello specifico, il presidente di Wit sul successo della serie ha dichiarato che il fascino principale è legato ad Anya e alla sua famiglia.

Fonte – Comicbook