One Piece: svelate le prime anticipazioni del capitolo 1088

One Piece ha ripreso regolarmente la serializzazione sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha dopo un mese di pausa. Ora che Eiichiro Oda è completamente ristabilito, è tornato più forte che mai a lavorare sul suo manga. Ed infatti recentemente abbiamo riportato i primi dettagli legati al capitolo 1087, che ha visto Garp al centro dei riflettori, dimostrando perché viene chiamato l’Eroe della Marina.

Ci sono tante situazioni ancora lasciate in sospeso nella serie shonen, e Oda le sta affrontando tutte man mano. L’ultimo capitolo di One Piece infatti, ha ripreso dall’isola dei pirati, dove era tenuto in cattività Kobi, catturato dall’imperatore Teach. Di conseguenza il vice ammiraglio Garp ha preso in mano la situazione e, con pochi uomini al seguito, si è recato sul luogo per salvare il suo pupillo.

Tuttavia sull’isola dei pirati ha fatto una sorpresa sicuramente non piacevole. Stiamo parlando di Aokiji, in origine il suo apprendista ai tempi dei suoi primi anni nella Marina. Attraverso un falshback, Oda ha approfondito un legame che esisteva tra loro e che adesso Garp non può più considerare perché ha di fronte a se un ex ammiraglio della Marine e l’attuale 10° capitano della flotta dei pirati di Barbanera. Tra i due ha avuto luogo uno scontro inevitabile e con il presente articolo vogliamo riportare le prime anticipazioni del capitolo 1088, che rivela l’esito finale del loro confronto.

L’aggiornamento arriva dalla pagina Twitter dell’insider OP_SPOILERS2023. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

#ONEPIECE1088 BRIEF SPOILER OF CHAPTER 1088 pic.twitter.com/8Wcmey8hCV — ONE PIECE (ワンピース) Spoilers (@OP_SPOILERS2023) July 17, 2023

Il capitolo 1088 di One Piece si intitola “Ultima Lezione” e fa capire dove andrà a parare. Ma prima di rivelare questo dettaglio, il prossimo capitolo darà spazio a Kobi, con il capitano di vascello del quartier generale della Marina che utilizzerà un nuovo attacco chiamato “Impatto dell’onestà“.

A seguire saranno rivelati gli sviluppi conclusivi dello scontro tra Aokiji e Garp, che non saranno piacevoli. Infatti Kuzan crea una lama di ghiaccio e trafigge il nonno di Rufy, con quest’ultimo circondato dagli uomini di Barbanera. Così Garp inizia a ridere mentre il ghiaccio di Aokiji inizia a congelarlo (esattamente come è successo a Saul a Ohara).

Dopo questi sviluppi, interviene la voce narrante che dichiara l’Eroe Leggendario, Garp, scomparso sull’isola dei Pirati. La sua sorte è sconosciuta.