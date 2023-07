Heidi è sicuramente un caposaldo dell’animazione giapponese nonché uno dei romanzi più famosi di sempre. All’attenzione del pubblico è ovviamente stato portato grazie alla trasposizione animata, che ha cresciuto senza dubbio tantissime generazioni nel corso degli anni, compresi gli appassionati che seguono i nostri articoli.

Essendo un’opera famosa per forza di cose sono stati pubblicati diverse interpretazioni di Heidi, compreso un live action distribuito nel 2015. Non per essere ridondanti ma l’anime classico è il prodotto che ha dato più enfasi al personaggio e la vicenda, rendendolo famoso in tutto il globo.

A tal proposito però parlando di Heidi e dell’intelligenza artificiale vogliamo mostrarvi un post Twitter pubblicato da @karpi, che ha deciso di chiedere all’IA di realizzare un video di Heidi in live action: il risultato è stato davvero disturbante. Infatti tutto è distorto e fuori luogo e i personaggi sono sfocati e sbavati. Qui potete vedere il risultato.

La clip è una sorta di rallenty con sottofondo la canzone classica dell’anime e come accennato niente è al posto giusto. La fluidità non esiste e i movimenti sono davvero inumani e spesso disturbanti, per non parlare dei volti e delle espressioni umane: insomma, nulla in questo trailer è al posto giusto e questo fa riflettere.

Heidi: online il disturbante trailer live action generato da AI

Molti professionisti del settore si preoccupano che un giorno l’intelligenza artificiale possa rubare il lavoro a tanti lavoratori, ma stando alle ultime al riguardo sarà difficile questo nel prossimo futuro. Questo di Heidi è solamente uno dei centinaia di esempi per cui le macchine non possono ancora sostituire l’uomo in ambito artistico, specie se in teoria l’AI dovrebbe fare poi tutto da sola.

Anche se si perfezionasse alla fine servirebbe sempre la mano dell’uomo per dare un contributo definitivo e finale a un’opera, quindi anche questo è sempre da tenere in considerazione. Voi cosa ne pensate?

Fonte Twitter