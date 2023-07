One Piece: Oda si è ispirato a Naruto per l’invisibilità di Shiryu

One Piece si trova nel suo arco narrativo finale dopo una lunga serializzazione che è in corso da oltre 20 anni sulla rivista di Shueisha, Weekly Shonen Jump. Dopo aver subito un intervento per il suo astigmatismo, il mangaka si è fermato per un mese. Ma recentemente è tornato con un nuovo capitolo di One Piece, il 1087.

Questo si è concentrato principalmente sugli sviluppi degli eventi sull’isola dei Pirati, che si trova sotto il controllo di Barbanera. Il nuovo arco narrativo ha approfondito tutti i membri della ciurma, introducendone uno nuovo, nonché quello più inaspettato. Si tratta di Aokiji, passato da Ammiraglio della Marina a capitano della 10ª nave dei Pirati di Barbanera. Tra gli altri membri della ciurma di Teach, ricordiamo anche Shiryu, il capitano della 2ª nave dei Pirati di Barbanera, e soprattutto ex capo carceriere di Impel Down.

Parliamo di un personaggio crudele e sadico che si diverte ad uccidere le persone. Durante il suo periodo come capo carceriere di Impel Down infatti, ha ucciso numerosissimi prigionieri senza alcuna ragione e questo aveva costretto Magellan a rinchiuderlo nel livello più pericoloso della prigione. La sua potenza in battaglia è impressionante, dimostrando le sue qualità, come la resistenza. Infatti riuscì a rialzarsi dopo avere subito un colpo diretto da Sengoku trasformato in Buddha. Inoltre è molto veloce, al punto da essere riuscito a ferire Moria ed alcuni zombie sotto il suo servizio con grande rapidità.

Uno degli aspetti relativi a Shiryu è il potere del Frutto del Diavolo che ha sottratto ad Absalom. Stiamo parlando del Frutto Suke Suke di tipo Paramisha, che gli ha donato la capacità di rendere invisibile se stesso e qualsiasi cosa tocchi. E con il presente articolo vogliamo riportare che Oda si è ispirato a Naruto per disegnare il potere dell’invisibilità. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider sandman_AP. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Oda (2015): The one that surprised me the most was when one of Kishimoto-san's bad guys turned invisible and went underwater. All you saw was this silhouette, and I thought that was really well done. I used that as inspiration for my own invisible character (Shiryu)💪. pic.twitter.com/cEryjlGYCW

