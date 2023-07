One Piece tra le tante cose è piena di personaggi carismatici, così come Don Giovanni e vari cascamorti: un esempio su tutti il cuoco dei Mugiwara, Sanji. Durante una delle ultime sessioni di domande di Eiichiro Oda però abbiamo scoperto che quest’ultimo ha un grande rivale, Shanks, il mentore di Luffy.

In questo caso però il Rosso non è come il cuoco dei Mugiwara visto che quest’ultimo alla fine ha successo con le donne e non è semplicemente un corteggiatore sfortunato come lo può essere Sanji o qualcun’altro personaggio presente in One Piece. Come accennato la dichiarazione arriva dall’ultima SBS di Oda nel volume 106.

L’autore conferma che Shanks ha successo con le donne e che alla fine ha lo stesso carattere di Luffy, suo “figlio” prediletto per quanto riguarda l’avventura verso lo One Piece. Shanks prima di apparire nella saga finale del manga è apparso nel film RED, dove purtroppo non si è ancora incontrato con il protagonista della storia rimandando il momento ancora una volta.

One Piece: Oda conferma la natura da “Don Giovanni” di Shanks

Molto probabilmente nessuno si aspettava la natura da cascamorto del Rosso anche se alla fine è stato lo stesso autore a rivelarla. Come citato poco fa i due non si sono ancora incontrati e il Capitano dei Mugiwara non ha ancora riconsegnato il Cappello di Paglia al suo legittimo proprietario.

Come discusso anche da Oda la presenza massiccia di Shanks nel manga conferma l’entrata in scena della saga finale, dato che quest’ultimo insieme alla sua ciurma è uno dei misteri più grandi della storia, specie se parliamo delle sue origini e dei suoi poteri, al momento svelati a poco a poco insieme ad altri dettagli.

Cosa ne pensate del personaggio del Rosso? Nonostante sembri molto serio per certi aspetti a quanto pare è un vero Don Giovanni e da come accennato ha anche successo con le donne a quanto pare.

Fonte Comic Book