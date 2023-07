Nel mondo esistono svariate tipologie di professioni lavorative e tutte si distinguono per le competenze richieste, la professionalità, il salario e i ritmi lavorativi. Sicuramente una delle professioni più interessanti da analizzare è quella del mangaka. Si tratta del fumettista italiano, ma che rispetta determinati canoni associati alla cultura dei manga. Diventare un mangaka non è affatto semplice e coloro che sono davvero intenzionati a percorrere questa via professionale, devono nutrire un fortissimo ed inesauribile amore per i manga ed essere consapevoli della mole di lavoro da sopportare e di quanta competitività ci sia.

Ma quanto guadagna un mangaka? Solitamente un mangaka fa molta fatica a guadagnarsi da vivere disegnando, ma tutto cambia quando il suo manga ha successo. Infatti con il presente articolo vogliamo analizzare una lista dei 10 mangaka più ricchi di sempre condivisa da CBR, cercando di chiarire dove può portare una carriera di successo nel mondo dei manga.

I 10 mangaka più ricchi di sempre

10) KOHEI HORIKOSHI

Il mangaka di My Hero Academia, Kohei Horikoshi è presente in questa lista in quanto con il suo manga shonen ha riscosso un successo estremamente importante. In termini commerciali, basti pensare che solo nel 2022 My Hero Academia è arrivato a quota 65 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Di conseguire Horikoshi è tra i mangaka più ricchi di sempre con in patrimonio netto stimato di 12 milioni. Attualmente il manga si trova nel suo percorso conclusivo, anche se il mangaka soffre spesso di problemi di salute che lo costringono a fermarsi.

9) HIROHIKO ARAKI

Araki è famosissimo in tutto il mondo per essere il mangaka de Le Bizzarre Avventure di JoJo. Stiamo parlando di una delle serie manga più famose di sempre a livello globale e per capirlo, riportiamo che il manga ha venduto oltre 80 milioni di copie solo in Giappone e costituisce una delle serie di maggior successo commerciale mai pubblicata su Weekly Shōnen Jump. Considerato un must read, nel 2006 il pubblico giapponese lo ha eletto come uno dei migliori dieci manga di tutti i tempi. E senza il genio di Araki non sarebbe successo, con il mangaka che gode di un patrimonio stimato pari quasi a 13 milioni.

8) MASASHI KISHIMOTO

Ora passiamo al mangaka che ha realizzato una delle serie shonen più iconiche e indimenticabili di sempre. Stiamo parlando di Masashi Kishimoto, che ha scritto e disegnato l’intramontabile Naruto. Dal successo del manga sono state tratte due serie anime prodotte dalla Pierrot. Parliamo di Naruto e di Naruto: Shippuden. La prima adatta le vicende dall’inizio della storia fino alla saga del salvataggio di Sasuke; mentre la seconda dal time skip fino alla fine della quarta Guerra Ninja. Successivamente dalla serie di Kishimoto sono stati prodotti e sviluppati altri media come romanzi, videogiochi, film e OAV. Il successo commerciale di questo manga è pazzesco, dato che con oltre 250 milioni di copie, è il quarto manga più venduto al mondo, dietro One Piece, Golgo 13 e Dragon Ball. Riguardo il patrimionio di Kishimito, questo si aggira intorno ai 24 milioni.

7) YOSHIHIRO TOGASHI

Togashi è famoso per essere il mangaka di Yu degli Spettri, ma soprattutto per il suo manga successivo, Hunter x Hunter. Parliamo di una delle serie shonen più lette e amate di sempre, anche se costretta ad una periodicità irregolare a causa delle instabili condizioni di salute di Togashi. Nonostante questo, il manga ha venduto in tutto il mondo più di 60,5 milioni di copie solo in Giappone e quindi a questo dato bisogna poi calcolare i numeri internazionali. Alla luce di quanto detto, possiamo riportare che Togashi ha un patrimonio di circa 28 milioni.

6) TITE KUBO

Tite Kubo è famoso in tutto il mondo per aver scritto e disegnato il manga shonen Bleach. Non a caso durante la sua serializzazione era uno dei manga più letti insieme a Naruto e One Piece. Il manga ha venduto complessivamente più di 90 milioni di copie in Giappone e 120 nel mondo, raggiungendo così oltre 200 milioni di copie globali. Il successo di Bleach ha sicuramente portato Kubo a rientrare tra i mangaka più ricchi di sempre, con un patrimonio che si aggira intorno ai 36 milioni.

5) HAJIME ISAYAMA

Uno dei mangaka che ha fatto molto parlare di sé è Isayama, famoso per aver scritto e disegnato il violento e avvincente L’Attacco dei Giganti. Ha infatti ottenuto un successo immediato. È riuscito a rientrare tra i 13 manga a ricevere una nomination per il premio Manga Taishō nel 2011 per poi aggiudicarsi il vinto il Premio Kōdansha per i manga nella categoria miglior manga per ragazzi. Inoltre è stato nominato alla sedicesima e alla diciottesima edizione del Premio culturale Osamu Tezuka. Il manga incentrato sulle vicende di Eren Jaegar, ha venduto oltre 100 milioni di copie e Isayama gode di un patrimonio di circa 40 milioni.

4) GOSHO AOYAMA

Detective Conan è uno dei manga più famosi in tutto il mondo e che gode di tantissimi fan e appassionati appartenenti a generazioni diverse. Infatti la serializzazione del manga di Gosho Aoyama è iniziata nel 1997 ed è ancora in corso. Con oltre 250 milioni di copie vendute, è il quarto manga di sempre per numero di vendite, e si distingue per l’originalità del genere, poiché il giallo è alquanto raro nei manga. Questo enorme successo di Detective Conan ha conferito ad Aoyama di guadagnare un patrimonio netto di circa 46 milioni.

3) AKIRA TORIYAMA

Nel gradino più basso del podio si piazza il leggendario Akira Toriyama, famosissimo globalmente per aver scritto e disegnato Dragon Ball. Il manga shonen le cui vicende si concentrano su Son Goku, ha veduto oltre 260 milioni di copie in tutto il mondo e dal successo del manga sono stati tratti serie tv animate, lungometraggi animati, una serie di videogiochi e tanto altro. Toriyama, che al momento è impegnato nella supervisione di Dragon Ball Super, ha un patrimonio netto stimato di 50 milioni.

2) RUMIKO TAKAHASHI

Siamo felici di includere in questa lista una mangaka, nonché una delle migliori che l’universo dei manga abbia mai avuto. Stiamo parlando di Rumiko Takahashi, nota in tutto il mondo per aver lavorato a due manga iconici, ossia Ranma ½ e Inuyasha sono diventati nomi familiari. Rispettivamente, queste due serie hanno venduto 55 milioni e 50 milioni di copie in tutto il mondo. Da queste storie, sono nati diversi adattamenti anime e spin-off, il che spiega perché il patrimonio netto di Takahashi si aggira tra i 55 e i 60 milioni.

1) EIICHIRO ODA

Al primo posto non poteva che esserci Eiichiro Oda, il mangaka di una delle serie shonen più vendute di tutti i tempi. Si tratta di One Piece, che, da quando ha debuttato nel 1997, al giorno d’oggi è arrivato a numeri di vendita da urlo. Infatti One Piece ha venduto oltre 500 milioni di volumi, staccando ampiamente tantissimi rivali. Stiamo quindi parlando di un vero e proprio colosso di franchise. Il successo commerciale delle vicende di Rufy Cappello di Paglia ha permesso a Oda di costruire un patrimonio netto di circa 200 milioni.