The Witch and the Beast: il nuovo trailer rivela la data di uscita dell’anime

The Witch and the Beast (Majo to Yajū) di Kōsuke Satake riceverà un adattamento animato, come annunciato mesi fa, anche se in quel momento non era disponibile nessuna data di uscita ufficiale, svelata recentemente tramite un trailer che ha diffuso maggiori dettagli generali sull’adattamento animato del manga pubblicato anche in Italia da Planet Manga.

L’anime ha come protagonisti Yō Taichi nel ruolo di Guideau e Toshiyuki Morikawa nel ruolo di Ashaf. Takayuki Hamana (Sorcerous Stabber Orphen) dirige l’anime presso lo Yokohama Animation Lab. Hiroya Iijima (Afro Samurai) sta disegnando i personaggi. L’anime sarà trasmesso in anteprima su TBS e BS11. La premiére è fissata per gennaio del 2024.

Satake ha pubblicato il manga sulla rivista Young Magazine the 3rd di Kodansha nel novembre 2016. Il manga è passato alla rivista Monthly Young Magazine nel 2021. Kodansha ha pubblicato il 10° volume compilato del manga nell’agosto 2022. In Italia come accennato è pubblicato da Planet Manga, al momento ferma al terzo volume.

Da come avete letto in Giappone il manga ha una serializzazione molto lenta specie se andiamo a spulciare nella sua data di pubblicazione originale risalente ormai a 7 anni fa. Questo di certo non ferma la produzione animata, visto che alla fine c’è abbastanza materiale per produrre una prima stagione.

La storia mette al centro delle vicende Guideau: una ragazza ferina con delle lunghe zanne e gli occhi di una bestia. Insieme a lei c’è Ashaf, un uomo dalla voce dolce, dai lineamenti delicati e con una bara legata alla schiena, così come potete leggere nella nostra recensione.

Questa inquietante coppia appare un giorno in una città in balia di una strega che ha convinto gli abitanti della città di essere il loro eroe. Ma Ashaf e Guideau lo sanno bene. Hanno dei conti da regolare e non esiteranno a eliminare chiunque li ostacoli.

