The Witch and the Beast: gotico, violento, horror (RECENSIONE)

Nicola Gargiulo 2023-03-29T08:30:50+02:00 Autori: Kousuke Satake Casa Editrice: Panini Comics/Planet Manga Provenienza: Giappone Prezzo: € 7,00 Brossurato – B/N Data di pubblicazione: 16/02/2022

The Witch and the Beast volume 1 si presenta in maniera molto impattante e pone fin da subito la sua poetica, “tingendosi” di gotico e horror, variando allo stesso tempo tra vari generi, sia a livello scritturale che artistico.

Oltre le cupe tenebre di cui sono avvolte le pagine, vediamo all’interno di esse anche una controparte “comica”, volta sicuramente a equilibrare il tutto, rendendo così il volume fruibile, leggero e interessante per qualsiasi lettore.

Ci teniamo a dire che in maniera spirituale ricorda “Hellsing”, specie per le inchiostrate e alcune soluzioni grafiche presenti nelle tavole. Oltre qualche piccolo accenno l’opera riesce comunque a camminare con le sue gambe, ponendosi come uno dei seinen più interessanti del momento.

In Giappone è già un successo, infatti è stato annunciato già un adattamento animato dopo soli pochi capitoli, affermandosi come una perla molto intrigante da seguire. Al momento Planet Manga ha pubblicato due volumi, mentre in terra nipponica è ormai a quota 10.

The Witch and the Beast: di cosa parla?

Ashaf ha una bara sulle spalle; Guideau è una ragazza dai tratti ferini: questi due singolari protagonisti sono al centro delle vicende e pongono fin da subito il loro carisma, tramite dialoghi immersivi e diretti e combattimenti spettacolari.

I due sono alla ricerca di una delle streghe più potenti mai esistite, e durante il “girovagare” i protagonisti si imbattono in una cittadina surreale, dove la popolazione venera proprio una strega. Questo è l’input e rispolvera quanto fatto in precedenza da film e manga in merito al tema della “caccia alle streghe”, un evergreen senza dubbio.

Il carisma dei protagonisti ci trascina fin da subito all’interno delle pagine, facendoci staccare da esse solamente quando il volumetto si è concluso, dove alla fine chiederemo a gran voce di voler leggere le avventure successive di tali personaggi. La scrittura è molto semplice, ma diretta, magnetica: è difficile staccarsi, senza dubbio.

Il tutto è poi accompagnato dalle tavole “incasinate in maniera perfetta” da Kousuke Satake, dove tramite alcune soluzioni visive riesce a condurre nel baratro non solo i personaggi ma anche il lettori, in un connubio meraviglioso degno delle più grandi storie.

Un tratto pulito e preciso, leggero, fa fronte sicuramente a una storia “pesante”, gotica, “sporca” in un certo senso, dove la violenza scorre a fiumi, insieme a delle soluzioni visive molto forti dove l’autore senza peli sulla lingua vuole raccontarci la sua “versione” di quel racconto, senza passare per filtri o contentini: tutto è reale, crudo.

The Witch and the Beast offre una visione totale della storia in questo primo volume, presentando al pubblico i personaggi, i villain, le atmosfere e il linguaggio visivo adottato dall’autore, al momento in pausa da questo lavoro per via di alcuni problemi di salute. Augurandogli il meglio, confermiamo che il primo numero del suo manga è un grandissimo “sì”.