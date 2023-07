Black Butler: il regista parla del revival dell’anime

Recentemente abbiamo riportato un aggiornamento molto importante riguardante Black Butler. La serie di Square Enix infatti, dopo oltre un decennio da quando l’anime è stato trasmesso sul piccolo schermo, ma tutto cambierà il prossimo anno. Il 2024 infatti segnerà il ritorno di Black Butler dopo la conferma di un revival dell’anime attualmente in lavorazione. E con il presente articolo vogliamo riportare che il regista dell’anime ha detto la sua sul ritorno della serie shonen sul piccolo schermo.

Non molto tempo fa, Kenjiro Okada, il regista di Black Butler, ha condiviso un breve messaggio con i fan riguardo al ritorno dell’anime. E in questa situazione stato lì che il dirigente ha chiesto ai fan “di aprire i loro cuori” a questa nuova interpretazione di Black Butler.

“Sta per iniziare una nuova serie anime di Black Butler. Con una società di produzione e uno staff diversi da quelli di prima” ha cominciato a dire Okada. Quello che è chiaro è che l’obiettivo sarà di creare una nuovissima esperienza anime di Black Butler. L’auspicio del regista è che gli spettatori apprezzeranno la storia di Sebastian e Ciel, così come l’atmosfera dell’Inghilterra di fine Ottocento. Okada ha poi concluso il suo messaggio consigliando di attendere con ansia questo nuovo viaggio nel mondo del maggiordomo diabolico.

Come si può ben immaginare, i fan di Black Butler sono già molto impazienti di scoprire ulteriori novità. Nessuno avrebbe potuto immaginare che fosse in lavorazione un revival di Black Butler, ma CloverWorks ha sorpreso tutti all’inizio di questo mese. Durante l’Anime Expo, infatti, Crunchyroll ha annunciato questa nuova stagione, la cui finestra di rilascio sarà prevista nel 2024.

Ricordiamo che parliamo è un manga shōnen scritto e disegnato da Yana Toboso, che ha debuttato sulla rivista shōnen Monthly GFantasy, della Square Enix nel 2006. In Italia, la casa editrice Panini Comics ha acquistato i diritti del manga, pubblicandolo con l’etichetta Planet Manga a partire da aprile 2011 a cadenza mensile fino al numero 9 di dicembre 2011 e poi a cadenza irregolare.

Le vicende ruotano attorno a Sebastian Michaelis, il maggiordomo dell’antica e potente casata londinese dei Phantomhive. Indossa sempre un frac nero e miscela con grazia il più forte tè rosso del mondo. Egli può vantare qualità come una perfetta istruzione, le buone maniere, la conoscenza delle arti marziali ed altri talenti in qualsiasi altro settore immaginabile, oltre ad una natura non propriamente umana.

Fonte – Comicbook