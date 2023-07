One Piece: Oda rivela che Ryokugyu non mangia da 3 anni

Nell’SBS del volume 106 di One Piece Eiichiro Oda ha parlato con il suo pubblico come sempre, rivelando alcuni dettagli interessanti sulla storia e sui personaggi. In questo specifico articolo andiamo a parlare dell’Ammiraglio Ryokugyu e delle sue capacità inerenti alla vegetazione, scoprendo alcuni dettagli sul suo essere.

Lo abbiamo già visto all’opera all’interno della saga di Egghead, dove quest’ultimo si è lanciato sull’Isola per dare la caccia a Luffy, dopo che quest’ultimo ha sconfitto Kaido liberando Onigashima dalla tirannia. Lo scontro ha scombussolato gli equilibri della Grand Line e il Governo e la Marina si sono mossi di conseguenza.

A ogni uscita di un nuovo volume, come ben sapete ormai Oda pubblica una sessione di domande rivolte dal suo pubblico ampliando così l’esperienza totale della sua storia, invogliando anche quelli restii ad acquistare il volume fresco di stampa: oggi come accennato si parla del 106.

Il mangaka all’interno dell’SBS, come leggiamo sul profilo del sempreverde @Sandman_AP ha rivelato alcuni dettagli su Ryokugyu, confermando che dal momento in cui si rivela al pubblico quest’ultimo non mangia da più di 3 anni ormai, grazie al suo potere legato alle piante.

Infatti la fotosintesi derivante dal tutto gli ha permesso di rimanere in vita in maniera atipica rispetto agli essere umani: “Oda conferma che il motivo per cui Ryokugyu è stato in grado di non mangiare per 3 anni è proprio grazie alla fotosintesi che gli permette il suo frutto del diavolo“. Cita il tweet in questione.

Se ci pensiamo alla fine il tutto quadra, specie se andiamo a considerare le conseguenze dei Frutti del Diavolo su chi ne assume i poteri. Lo stesso discorso è valso anche per tutti gli altri personaggi, quindi il potere dell’Ammiraglio ha concesso a quest’ultimo di non mangiare per 3 anni approfittando della fotosintesi.

Fonte Twitter