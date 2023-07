Tra le uscite manga Star Comics del 12 luglio 2023 si segnalano il romanzo di Dragon Ball Super – Super Hero e lo spin-off di Summer Time Rendering ambientato nel 2026, La Casa del Delitto Paradossale. Inoltre fa il suo esordio Gigantis, il nuovo manga illustrato da Kenichi Tachibana, disegnatore di Terra Formars.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 12 luglio 2023, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice.

Le uscite manga Star Comics del 12 luglio 2023

BORN TO BE ON AIR! n. 9

MUST n.141

di Hiroaki Samura

€ 6,50

San Valentino si avvicina e anche le emittenti radiofoniche si stanno preparando. Mentre tutta la squadra è impegnata a programmare l’evento, un giornalista contatta Mizuho per un’intervista a Minare che dovrebbe uscire su una rivista specializzata. L’incontro, però, prenderà una piega decisamente inaspettata…

DETECTIVE CONAN NEW EDITION n. 37

di Gosho Aoyama

€ 6,50

Il 7 novembre di tre anni prima, Matsuda, un leggendario agente della squadra anti-esplosivi, perse la vita in servizio. Lo stesso giorno di tre anni dopo, la macchina dell’ispettore Shiratori salta in aria. Un misterioso messaggio in codice descrive il luogo in cui è stato collocato dell’altro esplosivo… Conan e Takagi riescono a decifrarlo, ma finiscono rinchiusi all’interno dell’ascensore della Toto Tower! Dunque la bomba è davvero lì! Conan stavolta si trova proprio in un guaio senza vie d’uscita…

DRAGON BALL SUPER – SUPER HERO – ROMANZO

di Akira Toriyama , Masatoshi Kusakabe

€ 15,00

IL ROMANZO DEL FILM CAMPIONE D’INCASSI!

L’organizzazione militare conosciuta come “esercito Red Ribbon” è stata annientata molto tempo fa da Son Goku, ma la sua volontà è ancora viva! Adesso è risorta e ha sviluppato i nuovi cyborg Gamma 1 e 2, con un preciso obiettivo in mente… Questi potentissimi cyborg si presentano come supereroi, e il loro primo bersaglio è Piccolo!

Una nuova novel della galassia Dragon Ball, con il ritorno di uno dei primi, grandi avversari del piccolo Son Goku, il temibile esercito Red Ribbon!

DRAGON BALL ULTIMATE EDITION n. 15

di Akira Toriyama

€ 15,00

Goku e Piccolo, con il determinante contributo di Gohan, sono riusciti a sconfiggere Radish, il potente Saiyan giunto sulla Terra. Purtroppo Goku è morto nello scontro e, come se non bastasse, l’avversario ha preannunciato l’arrivo, di lì a un anno, di due suoi compagni ancora più forti di lui. Per prepararsi alla terribile battaglia che dovranno affrontare, i guerrieri terrestri hanno cominciato ognuno il proprio allenamento…

GATE n. 17

TECHNO n.325

di Satoru Sao , Takumi Yanai

€ 6,50

Terminata l’operazione di salvataggio, il CH-47 Chinook riparte in volo verso Alnus, ma al suo interno è avvenuto un massacro. La bambina presa in custodia si è infatti rivelata essere un mostro terrificante e ha aggredito tutte le persone a bordo. Shino Kuribayashi, decorata per il corpo a corpo della Terza Squadra di Ricognizione, la affronta coraggiosamente nonostante le uniche armi a sua disposizione siano un coltello e la propria forza…

GIGANTIS n. 1

POINT BREAK n.276

di Kenichi Tachibana , Takayuki Yamamoto , Yoichi Komori

€ 6,50

IL NUOVO MANGA ILLUSTRATO DAL DISEGNATORE DI TERRA FORMARS!

Gen, un liceale che vive sull’isola di Tsushima insieme alla madre e alla sorella malata, sta trascorrendo la mattinata come al solito, ma per colpa di uno sconosciuto essere apparso all’improvviso la sua tranquilla esistenza cambia drasticamente. In un attimo, infatti, quella mostruosa forma di vita che ingurgita e assimila le persone si impadronisce dell’intera isola e del destino dei suoi abitanti! Se l’umanità non riuscirà a trovare una soluzione al più presto, potrebbe avere i giorni contati…

Inizia così una storia di fantascienza e sopravvivenza illustrata dal talentuoso disegnatore di Terra Formars, in cui il vero rischio è quello di lasciarsi divorare dalla disperazione!

MIRACLE GIRLS n. 4

STARLIGHT n.353

di Nami Akimoto

€ 8,00

L’ATTESISSIMA NUOVA EDIZIONE DI UNO SHOJO FANTASY CHE HA FATTO LA STORIA!

L’irruzione di Mister X nel Principato di Diamas non fa altro che causare ancora più problemi al paese, mentre la disputa fra le due principesse gemelle Emma e Marie non accenna a placarsi. Riusciranno Tomomi, Mikage, Noda e Kurashige a risolvere la situazione?!

SHIRAYUKI DAI CAPELLI ROSSI n. 22

SHOT n.264

di Sorata Akiduki

€ 5,90

UN’EROINA DETERMINATA, ATIPICA E… DAGLI SPLENDIDI CAPELLI ROSSI!

Shirayuki e gli altri si sono recati in visita al checkpoint di Oriold per ottenere il permesso di piantare la luminosa Phostirias lungo le strade principali. I nostri eroi riescono a incontrare senza incidenti il comandante dell’ordine cavalleresco, il quale però riferisce loro che, a causa della situazione instabile nei territori del Nord, dovrà rimettere la decisione nelle mani di Lord Rugilia…

SUMMER TIME RENDERING 2026: LA CASA DEL DELITTO PARADOSSALE

TECHNO n.324

di Yasuki Tanaka

€ 6,50

DA SUMMER TIME RENDERING, ARRIVA UNO SPIN-OFF CHE VI LASCERÀ COL FIATO SOSPESO!

Haine Minakata, la nipote della scrittrice Ryunosuke Nagumo, ha passato l’esame di ingresso all’Università di Tokyo, nonostante abbia ancora soltanto sedici anni. Lasciata la prefettura di Wakayama, arriva nella metropoli per cercare un alloggio e s’imbatte in un vero e proprio affare: un appartamento spazioso ed economico con una camera, soggiorno e cucina abitabile. Tuttavia, la cifra così bassa è dovuta ai fenomeni paranormali che si verificano in quelle stanze… Se Nagumo non va in cerca di misteri, sono i misteri stessi che vanno da lei: l’appartamento infatti sembra occupato da una presenza inquietante al di fuori di ogni logica!

ULTRAMAN n. 16

ACTION n.348

di Eiichi Shimizu , Tomohiro Shimoguchi

€ 6,50

Con le loro atrocità, i finti Ultraman mettono fuori gioco Taro e Ace. Leo e Astra provano a rispondere con la forza, ma l’intervento di Bemular convince i due ad affrontare i nemici come degli Ultraman. Inoltre, davanti a Shinjiro, Hayata e Moroboshi, tenuti prigionieri, si presenta Edo, il direttore supremo dell’Alleanza dell’Ammasso Stellare, che affronta Mephisto. Ora che tutti gli attori della vicenda sono riuniti… arriva finalmente il momento del contrattacco!

WELCOME TO THE BALLROOM n. 4

MITICO n.296

di Tomo Takeuchi

€ 5,90

UNO DEI MANGA SPORTIVI PIÙ AMATI DEGLI ULTIMI ANNI, PLURINOMINATO AI PIÙ IMPORTANTI PREMI FUMETTISTICI GIAPPONESI

Raggiunta duramente la finale della Coppa Tenpei, Tatara decide di fare un passo indietro per far risaltare la sua partner Mako. La performance e la determinazione del ragazzo scuote nel profondo l’animo del fortissimo Gaju… Come andrà a finire il loro scontro serrato?

WHAT ABOUT TOMORROW – ASHITA WA DOCCHIDA! n. 2

QUEER n.65

di Kotetsuko Yamamoto

€ 6,50

Fa il suo ritorno in Italia, una delle autrici più importanti del panorama Boys’ Love in Giappone con una delle sue serie più amate!

Kirara continua a perseguire il suo ideale di virilità e, crescendo, è diventato un vero teppistello, per quanto di bell’aspetto. È innamorato del suo vicino di casa Ken, il minore dei due fratelli Tosayamada, ma sapendo che quest’ultimo odia i gay cerca disperatamente di tenergli celati i suoi sentimenti. Peccato che, a un certo punto, proprio Ken finisca per dargli un bacio!