Pluto: l’anime sarà di 8 episodi da 60 minuti!

Uno dei manga più famosi e seguiti di Naoki Urasawa è Pluto. Si tratta di una serie seinen pubblicata in Giappone sulla rivista Big Comic Original della casa editrice Shogakukan da settembre 2003 ad aprile 2009, con i capitoli raccolti in otto volumi Tankōbon. Recentemente abbiamo riportato un aggiornamento molto importate sul manga di Urusawa, con Netflix che durante l’Anime Expo di quest’anno ha annunciato che avrebbe debuttato sul piccolo schermo il 26 ottobre.

E con il presente articolo vogliamo rivelare che l’anime sarà composto da 8 episodi ciascuno dalla durante di 60 minuti. Quindi per circa un’ora tutti i fan potranno guardare gli eventi del protagonista Gesicht, il protagonista della storia. Si tratta di un robot detective tedesco che lavora per l’Europol. Il manga viene definito Tezukiano in quanto si basa sulla serie di Osamu Tezuka, Astro Boy. Quello che fa Urusawa è narrare in un modo diverso e più specifico l’episodio intitolato Il più grande robot del mondo. E Pluto è il nome dell’antagonista principale dell’opera.

Naoki Urasawa reinterpreta la storia come un Thriller fantascientifico ricco di suspense, il cui protagonista cerca di risolvere una serie di omicidi di robot e umani. Pluto ha riscosso tantissimo successo tra critica e pubblico vincendo diversi premi. Tra questi rientrano il IX Premio culturale Osamu Tezuka nel 2005 e dell’“Excellence Prize” nella divisione manga del Japanese Media Arts Festival, elogiato e apprezzato da tutti. Pluto inoltre ha venduto oltre 8.5 milioni di copie. In Italia la casa editrice Panini Comics ha pubblicato Pluto da maggio 2009 a luglio 2010. Takashi Nagasaki viene accreditato come coautore. Makoto Tezuka, il figlio di Osamu Tezuka, ha supervisionato la serie e la Tezuka Productions ha dato il suo contributo nella sua creazione.

Le vicende di Pluto iniziano con la misteriosa morte di Mont Blanc, uno dei robot più potenti della Terra e amato da tutti. L’assassino lascia la sua firma in ogni scena del delitto, tra cui delle corna, rottami o pezzi di legno sulla testa delle vittime. Per questo tocca chi dovrà indagare su questo caso e sulla morte di molti altri robot è il detective Gesicht, il protagonista principale.

Fonte – TWITTER(animetv_jp)