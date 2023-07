Trigun Stampede: il produttore dell’anime rimprovera le critiche dei fan

Trigun Stampede è il secondo anime della serie seinen annunciato a giugno dell’anno scorso. Ricordiamo che ha debuttato su Crunchyroll da gennaio 2023 ed è sviluppato dallo studio di animazione Orange. Attraverso questo progetto anime, Vash The Stampede è riuscito a tornare sul piccolo schermo. Questi hanno infatti potuto vedere le vicende di Vash che hanno caratterizzato una storia completamente nuova incentrata sugli eventi del pianeta Gunsmoke e sugli scontri con il suo nefasto fratello Knives.

Recentemente abbiamo riportato che l’adattamento anime sta lavorando sulla fase conclusiva di episodi. Chiamata “Fase finale”, al momento non abbiamo modo di riportare la data di uscita di Trigun Stampede. Ma con il presente articolo vogliamo parlare del produttore della serie, Yoshihiro Watanabe. Quest’ultimo ha infatti rilasciato parole dure nei confronti delle varie critiche ricevute.

Yoshihiro Watanabe è attualmente un produttore per Studio Orange, ma si è anche occupato della serie anime Beastars. Ha anche lavorato a Mobile Suit Gundam: Hathaway’s Flash, Kill la Kill, Code Geass e Dragon Ball.

E Watanabe non si è risparmiato nel formulare alcune critiche indirizzate a che ha criticato il suo lavoro e del suo team. Ha affermato che i messaggi che avrebbe ricevuto dal pubblico avevano lo scopo di “demotivare” gli animatori che lavoravano a Trigun Stampede.

Watanabe ha confessato che ogni serie anime su cui lavorano è realizzato dallo stesso team. E Insultare una serie in lavorazione, per spingerli ad accelerare con un’altra uscita li porta tutti a demoralizzarsi. “Le cose richiedono tempo e attenzione” conclude Watanabe.

Yoshihiro continua scomponendo l’ambiente lavorativo e i diversi reparti degli animatori. Il produttore dice che hanno un team di sviluppo principale e un team di produzione principale. Il primo è formato dal regista, dal designer, degli sceneggiatori, ecc. che sono unici e specifici per ogni progetto. Questi team si concentrano sullo sviluppo dell’anime durante la pre-produzione, guidando il team di produzione principale.

Il team di produzione principale è composto principalmente dai loro modellisti e animatori interni più studi partner. Anche in progetti diversi, questo personale è per lo più composto dalle stesse persone. Il tutto è riassunto in modo molto approssimativo. I dettagli sono quindi diversi dalla realtà con ogni progetto. Ma, fondamentalmente, mentre il team di produzione principale lavora a una serie, il team principale delle altre serie sviluppa ne sviluppa altri.

Fonte – Comicbook