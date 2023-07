Demon Slayer è stato pubblicato in un periodo altamente competitivo per i manga, e la velocità era una delle armi da sfruttare per cavalcare al meglio l’onda del successo in un mondo ormai troppo frenetico che non ha più la pazienza di seguire storie lente e dalla trama complessa (questo vale per qualsiasi medium).

La velocità e le storie prolisse fanno perdere interesse al pubblico a quanto pare, visto che quest’ultimo vive ormai in un mondo colmo di piattaforme streaming, manga, fumetti e via discorrendo, quindi ai primi capitoli non all’altezza delle aspettative della redazione i manga vengono cancellati per fare spazio ad altro.

Il manga di Koyoharu Gotouge è iniziato su Jump il 16 febbraio 2016, per concludere sua corsa l’8 maggio 2020. Non parliamo proprio di un one-shot ma solitamente queste serie di successo durano molto più a lungo: basti vedere Naruto, Bleach, One Piece e via discorrendo.

Non andando nel profondo per non fare spoiler, il manga ha tagliato e affrettato molte parti e saghe che potevano essere approfondite sicuramente meglio, facendo spazio al passato di alcuni personaggi e all’evoluzione di alcuni villain presenti all’interno della storia: in poche parole nel manga di Demon Slayer si notano dei tagli netti alla narrazione, dove quest’ultima si presenta spesso molto serrata.

Demon Slayer: perché il manga è durato così poco?

Tra flashback corti e tagliati e nemici importanti sconfitti insieme ad altri villain, abbiamo notato la fretta posta all’interno del manga, nonostante l’incredibile successo in vista della produzione anime, come leggiamo su CBR.

Tutto sommato il brodo si poteva allungare ma allo stesso tempo Demon Slayer non è una storia che punta sulla trama, ma anzi, quest’ultima è sicuramente simile a tutti gli altri battle shonen degli ultimi 40 anni, quindi forse la scelta è stata anche giusta.

Il vero successo, lo sappiamo tutti, è arrivato con la trasposizione animata di Studio Ufotable, al momento al lavoro sulla quarta stagione.

Fonte CBR