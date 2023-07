One Piece: Oda spiega come gestisce il suo rapporto con i fan

One Piece è tra i manga shonen più importanti e amati di sempre che è destinato a rimanere nella storia. Non ci sono molti dubbi su questo, in quanto parliamo di un manga che in termini di vendite primeggia incontrastato e riesce a tenere alta la soglia dell’attenzione dei lettori che appartengono a generazioni diverse. Ha debuttato sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha nel 1997, dunque è in corso da oltre 20 anni. Al momento però, Oda sta lavorando all’arco narrativo della serie.

Di recente abbiamo avuto modo di riportare tantissimi aneddoti relativi al mangaka, uno dei quali era relativo al suo rapporto con i suoi fan. E sicuramente da’ molta importanza ai suoi lettori, senza i quali non avrebbe mai potuto raggiungere il successo e i traguardi che ha siglato. Basti pensare che riesce sempre a ritagliarsi un piccolo spazio per i fan attraverso la famosa rubrica SBS. Si tratta di uno spazio presente in tutti i volumi che vengono pubblicati, all’interno del quale risponde alle domande dei lettori o in modo serio o scherzoso.

E con il presente articolo vogliamo riportare una curiosità su come Eiichiro Oda gestisce il suo rapporto con i fan. Non è sicuramente facile, visto il successo globale di cui gode, ma pare che il mangaka abbia trovato un modo per non dimenticare nemmeno un suo fan. Infatti il mangaka riceve ogni settimana molte lettere dai suoi affezionati lettori, sia giapponesi che internazionali.

E quello che potrebbe stupire, è che il mangaka non se ne perde nemmeno una, dato che le legge tutte. Inoltre ha una politica che rispetta severamente, che consiste nel conservare tutte le lettere che riceve. Ma, poiché sono davvero tante, per conservarle tutte affitta un appartamento solo per conservare la grande mole di lettere che riceve ogni settimana.

Dunque in questo modo Oda non fa che dimostrare tutto il suo amore e la sua gratitudine verso i propri fan. E questi a loro volta gli mostrano sostegno, proprio come è accaduto di recente dopo l’annuncio della pausa di One Piece per via dell’astigmatismo dal quale Oda ora è guarito.

Fonte – TWITTER (sandman_AP)