Goblin Slayer dopo la prima pubblicazione di un breve teaser volto a pubblicizzare la seconda stagione, così come leggiamo su Comic Book Crunchyroll ha condiviso il primo trailer ufficiale della prossima stagione, anche se al momento non abbiamo ancora una data di uscita.

Dopo un travagliato inizio la serie tratta dalle omonime light novel ha raggiunto un successo incredibile e dopo più di quattro anni è pronta a tornare dopo la messa in onda della prima stagione anime, che adatta un mondo violento dove il sangue e la devastazione hanno preso il sopravvento ormai, lasciando i deboli in una nube di paura non indifferente.

Con l’uscita di questa nuova stagione prevista per la fine del 2023, insieme al trailer sappiamo anche che l’anime sarà un’esclusiva di Crunchyroll a partire da giorno dell’uscita, che in simulcast andrà a trasmettere tutti gli episodi settimana dopo settimana, componendo così la tanto attesa seconda stagione.

Avremo un ritorno del cast e dello staff della prima stagione dell’anime, Goblin Slayer Season 2 sarà infatti diretto da Misato Takada della Liden Films (Goblin Slayer Season 1 è stato sviluppato alla White Fox, tuttavia) mentre il precedente regista della prima stagione, Takaharu Ozaki, ricoprirà il ruolo di direttore principale.

Hideyuki Kurata torna a occuparsi della composizione della serie, Hiromi Kato torna a disegnare i personaggi e Kenichiro Suehiro torna a comporre le musiche.

Goblin Slayer: ancora novità per la seconda stagione e primo trailer ufficiale pubblicato

Con uno soundtrack al cardiopalma la clip mostra il protagonista ancora una volta alle prese con i goblin, in una sequenza altamente cruenta a cui il pubblico ha ormai fatto l’abitudine. Passo dopo passo vediamo anche dei frame con al centro gli altri personaggi della storia, che vanno a comporre un pattern vasto già presente nelle light novel.

Con l’uscita fissata per l’autunno del 2023, cosa ne pensate di questo primo trailer ufficiale? Diteci la vostra in merito.

Fonte Comic Book