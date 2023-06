Alita: Battle Angel 2: Lana Condor parla “altre cose da esplorare” nel sequel. L’attrice presente nel primo capitolo del film a quanto pare spero ancora in un seguito del film, dopo il successo del primo lungometraggio diretto da Robert Rodriguez. Condor interpreta la protagonista di Ruby Gillman, è apparsa anche in Alita nel ruolo di Koyomi.

L’attrice e ballerina ha confessato a Comic Book il suo desiderio di essere nuovamente in un nuovo film di Alita, visto che anche secondo lei ci sono ancora delle cose da raccontare: “Quando abbiamo girato Alita: Battle Angel, sono rimasta letteralmente affascinata da quel mondo, innamorandomene perdutamente.

Non ho sentito parlare di piani per continuare quella storyline, tuttavia è una cosa che ho seriamente nel cuore e che spero possa far ripartire gli ingranaggi per un eventuale sequel. Sento che possiamo esplorare molto di più di quel mondo, e ovviamente l’IP originale è vasta”.

Alita: Battle Angel, diretto da Robert Rodriguez da una sceneggiatura di James Cameron e Laeta Kalogridis, è un adattamento dell’omonimo manga cyberpunk in nove volumi di Yukito Kishiro. La serie è ambientata nel 26° secolo e segue un cyborg guasto, Alita, che viene rimesso in sesto da un medico cibernetico.

Il dottore si prende cura di Alita, ma l’unico ricordo che ha della sua vita passata è la padronanza delle arti marziali dei cyborg. Sfrutta questa abilità per diventare una cacciatrice di taglie mentre cerca di riscoprire il suo passato. Lo spettacolare film in live action e CGI è stato un vero successo e di certo i fan non sono da meno per la richiesta di un sequel.

Voi cosa ne pensate delle parole dell’attrice? Anche voi vorreste rivederla nei panni di Koyomi? Diteci la vostra in merito.

