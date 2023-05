Alita: Battle Angel, si sta parlando del sequel stando alle parole del regista Robert Rodriguez, così come leggiamo su Comic Book. Insieme ai produttori James Cameron e Jon Landau impegnati fin dall’inizio il film ha riscosso un ottimo successo di pubblico e critica, spesso restii a proposito di questi live action.

Perché sì, ricordiamo la natura di questo film tratta dal manga originale di Yukito Kishiro nel 1990. Nonostante il successo appena discusso la pellicola non ha mai avuto conferme di sequel, anche se ultimamente lo stesso regista del primo film ha accennato a un nuovo capitolo dedicato al noto manga cult.

Con l’acquisizione della 20th Century Fox da parte della Disney, le speranze per Alita: Battle Angel 2 erano quasi scomparse fino a questa notizia molto interessante per tutti gli appassionati.

Parlando con Total Film e GamesRadar+ del suo prossimo film Hypnotic, Robert Rodriguez ha confermato che le trattative per un sequel di Alita: Battle Angel sono in corso, anche se ovviamente non è ancora possibile confermare i lavori, data la grama situazione intorno a questi ultimi:

“Sì mi piacerebbe molto fare un seguito di questo film, anche se al momento non abbiamo davvero nulla al riguardo. Tra i lavori per Avatar e altre cose, al momento non abbiamo ancora nulla di concreto.” Nonostante questo l’aggiornamento in questione è davvero interessante.

Alita: Battle Angel, si sta parlando del sequel, stando alle parole del regista

Siamo ancora qui a parlarne perché Alita: Battle Angel è stato davvero un successo di pubblico e critica, vista anche la fedeltà all’opera originale citata in precedenza. Il film è uscito nel 2019 e da allora ha acquisito una grande notorietà grazie anche al regista Rodriguez, noto per pellicole come “Machete” per esempio con Danny Trejo.

Cosa ne pensate voi di un eventuale sequel di Alita? Alla regia vorreste sempre Robert Rodriguez?

Fonte Comic Book