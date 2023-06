One Piece – Netflix: cosa non vedremo nel live action?

Il live action Netflix di One Piece ha sicuramente tutti gli occhi puntati addosso e ogni notizia al riguardo è sempre un colpo al cuore per il pubblico. Nel trailer se ci avete fatto caso Zoro combatte contro Mr. 7, incalzando una battaglia inedita mai vista nel manga.

Quindi come leggiamo su Comic Book la serie in live action mostrerà effettivamente lo svolgersi dello scontro, mentre la storia originale aveva solamente accennato a tale battaglia. Anche nell’anime si vociferava dell’agente della Baroque Works Mr. 7, che all’epoca pensava che fosse un’idea intelligente costringere Zoro a entrare nella sua banda.

Come ben sappiamo non è andata in questo modo e alla fine della fiera lo spadaccino si è unito a Luffy, nonostante le varie proposte allettanti di altri individui.

Questo vuol dire che nel live action saranno presenti altre scene e sequenze inedite? Sarebbe interessante questa aggiunta, così da aggiungere del pepe al pubblico appassionato della storia, che ovviamente conosce il tutto nei minimi dettagli.

Come sappiamo alcune parti della storia non ci saranno nella serie Netflix, ma probabilmente avremmo la possibilità di ammirare delle nuove aggiunte, così come discusso in questa sede. One Piece di Netflix uscirà sulla nota piattaforma streaming a partire dal 31 agosto, e voi cosa ne pensate?

Questa è ovviamente una missione complessa da portare a termine, specie se analizziamo la natura di One Piece, un mondo vasto e altamente particolare, quasi infinito.

Iñaki Godoy sarà nei panni di Monkey D. Luffy, Mackenyu nei panni di Roronoa Zoro, Jacob Romero Gibson nei panni di Usopp e Taz Skylar nei panni di Sanji.

Il cast esteso di One Piece comprende anche Morgan Davies nel ruolo di Koby, Ilia Isorelýs Paulino nel ruolo di Alvida, McKinley Blecher nel ruolo di Arlong, Jeff Ward nel ruolo di Buggy, Vincent Regan nel ruolo di Garp, Aidan Scott nel ruolo di Helmeppo, Peter Gadiot nel ruolo di Shanks, Jean Henry nel ruolo di Fullbody.

Len-Barry Simons nel ruolo di Chew, Alexander Maniatis nel ruolo di Klahadore, Steven Ward nel ruolo di Mihawk, Craig Fairbrass nel ruolo di Chef Zeff, Langley Kirkwood nel ruolo del Capitano Morgan, Celeste Loots nel ruolo di Kaya.

