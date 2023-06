One Piece 1066: lo scontro da Big Mom contro Law e Kidd porta l’anime su un nuovo livello

L’adattamento animato di One Piece si sta avvicinando episodio dopo episodio al momento tanto atteso da parte dei fan. Chi legge il manga, sa a cosa ci stiamo riferendo. Ma è interessante ribadire che l’ultimo episodio trasmesso ha confermato non solo l’altissima qualità degli episodi di questa saga, ma ha portato lo scontro tra Trafalgar Law ed Eustass Kid contro Big Mom, nella fase principale. Infatti i due alleati hanno dato prova delle loro abilità arrivando al loro limite pur di far cadere l’imperatrice.

Ormai quasi tutti gli scontri si stanno concludendo. Infatti Zoro ha sconfitto King e lo stesso ha fatto Sanji combattendo contro Queen. Resta solo Rufy, che ha affrontato Kaido sul tetto dello Skull Dome, ma senza avere ancora successo. Tuttavia è solo questione di tempo.

Precisamente, gli unici avversari da affrontare e da eliminare sono Big Mom e Kaido, quindi i due imperatori, nonché i principali avversari finali che bisogna superare per poter liberare Wano una volta per tutte. E l’episodio 1066 ha mostrato Law e Kidd combattere insieme e unire i loro sforzi per superare Big Mom. E il nuovo episodio dell’anime, ha portato questa lotta nella fase principale, con le due supernove in grado di dare libero sfogo al loro arsenale bellico. Seguendo questo link, è possibile guardare la clip più importante dell’episodio di cui stiamo parlando, riportato dall’insider pewpiece.

L’episodio 1066 di One Piece si intitola “Lo spettacolo entra nel vivo! Tecniche devastanti, fra onde d’urto e magnetismo“. Questo ha già attirato l’attenzione dei fan, in quanto, come abbiamo anche riportato, si tratta del primo episodio a essere diretto da un regista non giapponese. Questo ha quindi suscitato molta curiosità e preoccupazione tra gli appassionati. E, a quanto pare, il risultato finale è mozzafiato. Infatti si vede il culmine della lotta tra Big Mom e due membri della peggiore generazione. i due Capitani danno sfogo agli ultimi frammenti di energia rimasti, per un ultimo attacco.

Unendo le loro abilità, i due sono riusciti a generare una voragine attraverso i pavimenti dello Skull Dome, fino a raggiungere il centro della Terra. Inoltre l’episodio si conclude con Kidd che rilascia un’enorme esplosione magnetica indirizzata a Big Mom.

Fonte – Comicbook