One Piece: la lunga assenza di Rufy nel manga suscita reazioni inaspettate tra i fan

One Piece si trova nel suo arco narrativo finale, dopo oltre 20 anni di serializzazione. Attualmente il manga si trova in pausa in quanto Oda sta recuperando da un intervento per risolvere il suo problema con l’astigmatismo. Le sue condizioni sono ottimali e procede verso il recupero, per poi tornare a lavorare a luglio.

Ma con il presente articolo vogliamo riportare che il protagonista del manga, Mokey D. Rufy, è assente da molto tempo. Infatti l’attenzione degli eventi post Wano si sono spostate verso alcuni dei tanti personaggi secondari, seppur importati. Alla luce di questa situazione un po’ anomala, i fan hanno espresso opinioni e reazioni piuttosto inaspettati.

Chiaramente da questa situazione si sono generati dei dibattiti sulle pagine social. A dare il via alla discussione ci ha pensato l’utente Twitter di nome Sagar. Quest’ultimo ha sottolineato che Rufy non compare nel manga da tre mesi. Alcuni lettori del manga hanno reagito in modo scherzoso, dicendo che quando tornerà nel manga sarà già diventato Re dei Pirati. Mentre altri non hanno espresso disappunto per la sua assenza.

Questa considerazione potrebbe stupire, ma è molto comprensibile. Basti pensare infatti che un utente ha scritto che attualmente il manga si trova al suo apice, aggiungendo di non riuscire a capire coloro che giudicano i personaggi secondari di One Piece noiosi. Effettivamente sono pochi i manga che riescono a caratterizzare i personaggi secondari meglio di One Piece.

Addirittura c’è chi condivide di aspettare anche qualche altro capitolo prima di tornare a vedere Rufy e gli altri componenti della sua cirma. Piuttosto sembrano più interessati a guardare un altro scontro tra Aokiji e Garp.

Potrebbe sorprendere constatare che il pubblico non senta la mancanza del protagonista principale. Ma un’altra ragione per questa situazione è anche legata al lunghissimo arco di Wano, che, oltre ad essersi concentrato costantemente su Rufy, non ha rivelato nessun aggiornamento su personaggi come Shanks, Barbanera, Sabo e Buggy, che sono arrivati tutti nei capitolo più recenti dell’attuale arco narrativo. Oda ha confermato che One Piece è entrato nel suo percorso conclusivo con l’Arco di Egghead, ma ha anche assicurato ai lettori che la storia non si sarebbe conclusa presto.

Fonte – CBR