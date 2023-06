Ultra Jump di Shueisha ha annunciato la pubblicazione del reboot one-shot di 51 pagine di Tatsuya Shihara del manga WIZARD!!! di Kazushi Hagiwara. ~Bakuen no Seifukusha~ (WIZARD!! ~Conquistatore di fiamme esplosive~) di Kazushi Hagiwara, la versione pilota del manga BASTARD!!! -Heavy Metal, Dark Fantasy- di Hagiwara, nel prossimo numero della rivista, il 19 luglio.

Una notizia davvero sensazionale che senza dubbio introdurrà il nuovo pubblico a una delle storie più interessanti e amate degli anni novanta, tornata in voga con l’arrivo dell’anime su Netflix che ha mostrato e dato nuova linfa vitale al franchise.

Hagiwara ha iniziato la pubblicazione del manga BASTARD! -Heavy Metal, Dark Fantasy- su Weekly Shonen Jump nel 1988. Da allora la serie ha avuto una serializzazione irregolare sulla rivista, spostata successivamente su Ultra Jump a partire dal 2001, vista la lentezza con cui tale rivista pubblica.

Shueisha ha pubblicato il 27° volume compilato del manga nel marzo 2012 e la serie ha superato i 30 milioni di copie in circolazione. Planet Manga ha pubblicato in Italia i volumi anche se in maniera irregolare per via delle pause della serializzazione originale, al momento non ancora conclusa.

Questa è sicuramente un ottima occasione per provare a rilanciare la storia di BASTARD!! Anche se come accennato stiamo solamente parlando dell’episodio pilota che all’epoca ha dato poi il via alla storia originale, quindi non parliamo di un sequel ma di un reboot, come leggiamo su ANN.

La prima stagione del nuovo adattamento anime del manga ha debuttato su Netflix in tutto il mondo nel giugno 2022, con i primi 13 episodi. La seconda parte con gli episodi 14-24 ha debuttato su Netflix il 15 settembre. Questo ha permesso la pubblicazione di questo capitolo anche se come sappiamo non è presente ancora una fine.

Non avendo una conclusione ufficiale, ci penserà l’anime Netflix a proporne una? Staremo a vedere e intanto ci godremo questo nuovo capitolo reboot.

Fonte Anime News Network