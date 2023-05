Bastard!!: data di uscita e numero di episodi della seconda stagione anime

Il sito ufficiale del nuovo anime di Bastard!! -Heavy Metal, Dark Fantasy, il manga d’azione scritto e disegnato da Kazushi Hagiwara ha trasmettere in streaming un nuovo video promozionale per annunciare la seconda stagione della serie anime intitolata “Bastard!! -Heavy Metal, Dark Fantasy-: il Requiem dell’Inferno“. Attraverso questo primo trailer, che abbiamo riportato in cima al presente articolo, si scoprono le sigle della seconda stagione ma soprattutto la data di uscita e il numero di episodi. Farà il suo debutto il 31 luglio, e il numero degli episodi saranno 15.

La rock band Coldrain, che aveva già contribuito nella prima stagione, ritorna per eseguire la nuova opening “New Dawn“. Lo stesso vale oer lla cantante Tielle, che torna per la nuova ending intitolata “La Muse perdue“. La seconda stagione anime di Bastar!! avrà 15 episodi e sarà presentata in anteprima contemporaneamente su Netflix in tutto il mondo.

L’adattamento anime più recente di Bastard!! è un ONA (Original net anime) prodotto da Liden Films e annunciato il 3 febbraio 2022. Questa era composta da 24 episodi e diretta da Takaharu Ozaki, con la sceneggiatura scritta da Yōsuke Kuroda. Sayaka Ono si è occupato del character design e la musica era composta da Yasuharu Takanashi. Divisa in due cours, la prima parte dell’anime era composta da 13 episodi e debuttò su Netflix lo scorso giugno in tutto il mondo. Per quanto riguarda la seconda parte, andò in onda sempre su Netflix il 15 settembre dall’episodio 14 fino al 24.

Il mangaka Hagiwara ha lanciato il manga su Weekly Shonen Jump nel 1988. Da allora la serie ha ottenuto una serializzazione irregolare sulla rivista, per poi passare su Ultra Jump a partire a partire dal 2001. Shueisha ha pubblicato il 27° volume del manga a marzo 2012 e la serie ha oltre 30 milioni di copie in circolazione. Distribuito in Italia dalla casa editrice Panini Comics, le vicende si concentrano sul protagonista Dark Schneider, un invincibile stregone di circa trecento anni dalle origini incerte che, nonostante la sua veneranda età, appare fisicamente ancora come un ventenne, ma col cervello di un adolescente viziato. Infatti Dark è costantemente interessato a insidiare le bellissime sacerdotesse, principesse e guerriere, senza però mai concludere nulla.

