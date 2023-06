Shin Kamen Rider ha rivelato che sarà disponibile in oltre 200 paesi e territori su Amazon Prime Video a partire dal 21 luglio, donando al mondo intero la nuova visione del personaggio sancita dal noto regista di Evangelion. Da come abbiamo visto nel corso di questi mesi il lungometraggio è stato un vero successo, e quindi è anche giusta la diffusione nel resto del mondo.

Il lungometraggio è stato distribuito in Giappone il 17 marzo e si è classificato al secondo posto nel suo weekend di apertura. Il film ha venduto 345.000 biglietti guadagnando 542 milioni di yen (circa 4,12 milioni di dollari) nei primi tre giorni, come leggiamo su ANN.

Il film ha guadagnato un totale di 2.111.192.410 yen (circa 15,51 milioni di dollari). Il film segna la prima volta che un film della serie Kamen Rider ha guadagnato più di 2 miliardi di yen ed è pertanto il film che ha guadagnato di più nella storia della serie Kamen Rider, molto probabilmente per la presenza del regista dietro la cinepresa.

Continua la missione di Hideaki Anno nel portare nuova linfa vitale a delle IP storiche giapponese, dove con Shin Godzilla ha raggiunto un incredibile successo e per questo una nuova produzione ha deciso di affidargli anche il franchise di Kamen Raider.

Shin Kamen Rider: il film di Anno sarà disponibile il 21 luglio su Prime Video

Anno ha diretto, scritto e prodotto il film. Shotaro Ishinomori è accreditato come creatore originale. Katsuro Onoue è accreditato come regista associato e Ikki Todoroki come assistente alla regia.

I famosi designer Mahiro Maeda, Ikuto Yamashita e Yutaka Izubuchi – che hanno collaborato con Anno in molti progetti precedenti come Evangelion – sono stati i designer del film. Isao Tsuge è stato il costumista. Taku Iwasaki (Read or Die, Jormungand, Gurren Lagann) ha composto le musiche.

Prime Video ha deciso di acquistare un film sicuramente molto interessante che mette sotto una nuova luce uno dei franchise più amati in Giappone.

Fonte Anime News Network