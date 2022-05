Shin Kamen Rider: pubblicata la sinossi ufficiale del film e un nuovo poster

Shin Kamen Rider, il prossimo film del crescente universo Shin di Hideaki Anno, ha debuttato con il poster ufficiale insieme alla prima sinossi del film! Toei sta festeggiando il 50° anniversario del suo popolarissimo e longevo franchise Kamen Rider Tokusatsu e si sta espandendo in un modo completamente nuovo.

Proprio come il regista di Neon Genesis Evangelion, Hideaki Anno, ha rinnovato Godzilla e Ultraman con nuove versioni per una nuova generazione, anche Kamen Rider sta ricevendo un aggiornamento dello Shin. Per celebrare l’uscita di Shin Ultraman nelle sale cinematografiche giapponesi, i fan hanno finalmente potuto vedere qualcosa in più del prossimo film.

Il nuovo teaser e il primo poster di Shin Kamen Rider includono anche un’importante informazione sul film stesso, che conferma ulteriormente che si tratta di una nuova versione dell’eroe originale.

La breve sinossi che anticipa la storia recita: “Kamen Rider, alias Takeshi Hongo è un essere umano “fortificato”. È stato potenziato da SHOCKER, una società segreta che persegue la felicità per l’umanità. Kamen Rider si è impegnato a combattere contro SHOCKER per garantire che gli esseri umani rimangano tali”.

Date un’occhiata al nuovo poster e al logo di Shocker qui sotto:

新ポスター・チラシも完成。 Kamen Rider Takeshi Hongo is an augmented human being.

He was upgraded by SHOCKER, an all-loving secret society that pursues happiness for humanity.

Kamen Rider has pledged to fight against SHOCKER to ensure human beings stay human.

Shin Kamen Rider è attualmente previsto per l’uscita nelle sale cinematografiche giapponesi nel marzo del prossimo anno, ma al momento non è ancora stato rivelato alcun piano di distribuzione internazionale.

Hideaki Anno, regista di Neon Genesis Evangelion, scriverà, produrrà e dirigerà il film, mentre Shotaro Ishinomori, creatore del franchise originale, sarà accreditato anche per il nuovo film.

Il nuovo staff annunciato per il film include personaggi del calibro del designer meccanico di Neon Genesis Evangelion Ikuto Yamashita (che è stato confermato essere colui che ha progettato la nuova moto Cyclone), e i designer Mahiro Maeda e Yutaka Izubuchi, che hanno già lavorato con Anno.

Katsuro Onoue si è unito al film come regista associato, Ikki Todoroki come assistente alla regia, Isao Tsuge come costumista e Taku Iwasaki, compositore di Tengen Toppa Gurren Lagann, comporrà le musiche.

Ai già annunciati protagonisti Sousuke Ikematsu nel ruolo di Takeshi Hongo (che si trasforma nel Kamen Rider) e Minami Hamabe nel ruolo di Ruriko Midorikawa, si aggiungono attori del calibro di Tasuku Emoto, Shinya Tsukamoto, Toru Tezuka e Suzuki Matsuo in ruoli non ancora confermati.