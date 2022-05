Shin Kamen Rider di Hideaki Anno debutta con un nuovo trailer

Mentre Shin Ultraman era impegnato a debuttare oggi nelle sale giapponesi, Shin Kamen Rider ha accelerato i tempi rilasciando un teaser poster, un trailer e altri membri del cast per il prossimo progetto passionale di Hideaki Anno (Neon Genesis Evangelion).

Shinya Tsukamoto, Toru Tezuka e Suzuki Matsuo si uniranno al cast del film per interpretare personaggi non ancora rivelati, mentre Tasuku Emoto prenderà il posto di Hayato Ichimonji (Kamen Rider No. 2), ritratto a destra nell’immagine di testa.

Basato sulla serie televisiva originale di Shotaro Ishinomori, Shin Kamen Rider è diretto, scritto e prodotto da Hideaki Anno e uscirà nelle sale giapponesi nel marzo 2023.

La passione del regista per le opere classiche giapponesi continua, e successivamente a Godzilla e Ultraman, riporta sullo schermo anche un cult come Kamen Raider, una delle figure che ha accompagnato la gioventù del regista di Evangelion.

Kamen Rider è una serie televisiva live action creata dal mangaka Shōtarō Ishinomori. Ha debuttato come serie tokusatsu il 3 aprile 1971 ed è stata trasmessa fino al 10 febbraio 1973 sul canale NET TV (l’attuale TV Asahi) per un totale di 98 episodi. Questa serie ha generato molti seguiti, diventando un franchise.

Shōtarō Ishinomori nello stesso periodo ha inoltre curato un adattamento manga che è stato pubblicato in Giappone da Kōdansha su Shōnen Magazine e in Italia dalla d/visual con il titolo Masked Rider (mentre la serie TV è ancora inedita).

Ecco il poster del film:

Due pianeti minori sono stati chiamati con nomi ispirati dalla serie: 12408 Fujioka, in onore dell’attore Hiroshi Fujioka che ha interpretato Takeshi Hongo/Kamen Rider 1, e 12796 Kamenrider.

L’organizzazione terroristica “Shocker” recluta i suoi adepti attraverso il rapimento, trasformando i malcapitati in mostruosi cyborg dall’aspetto di piante o animali antropomorfi. Il brillante studente universitario Takeshi Hongo riesce però a riguadagnare la libertà grazie al Professor Midorikawa e, dopo aver assunto l’identità dell’eroe dall’aspetto di una cavalletta, Kamen Rider, inizia la sua guerra contro Shocker.

Un’altra delle vittime di Shocker, il fotoreporter Hayato Ichimonji, viene salvato da Takeshi e assume così l’identità di Kamen Rider 2.

Assistiti dal manager di corse motocicliste Tobei Tachibana e dall’agente dell’FBI Kazuya Taki, i due Kamen Rider affrontano la “Shocker” e l’associazione che le succede, “Gel-Shocker”.