Shin Ultraman si presenta con un nuovo trailer, che anticipa la pellicola di prossima uscita diretta da Hideaki Anno, che debutterà ufficialmente il 13 maggio del 2022.

Una data che è stata presa in considerazione dopo lo stop forzato a causa del triste avvento del COVID-19. E che, quindi, rimette in carreggiata la lavorazione del creatore di Evangelion, la cui estetica è, per l’occasione, un mix tra innovazione e stile tradizionale – come dimostra la breve preview video presente in questo articolo.

Il cast comprende, al momento, Daiki Arioka, Akari Hayama, Tetsushi Tanaka, Masami Nagasawa, Hidetoshi Nishijima e il protagonista Takumi Saito. Ad inizio articolo potete dare un’occhiata al nuovo trailer.

Ricordiamo inoltre che su Netflix è disponibile da qualche giorno la seconda stagione di Ultraman.