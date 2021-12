Shin Ultraman: data di uscita e video preview del film di Hideaki Anno

Arriva, finalmente, un annuncio tanto atteso legato allo sviluppo del film Shin Ultraman. Il lungometraggio di Hideaki Anno debutterà ufficialmente il 13 maggio del 2022.

Una data che è stata presa in considerazione dopo lo stop forzato a causa del triste avvento del COVID-19. E che, quindi, rimette in carreggiata la lavorazione del creatore di Evangelion, la cui estetica è, per l’occasione, un mix tra innovazione e stile tradizionale – come dimostra la breve preview video presente in questo articolo.

Il cast comprende, al momento, Daiki Arioka, Akari Hayama, Tetsushi Tanaka, Masami Nagasawa, Hidetoshi Nishijima e il protagonista Takumi Saito.

Shin Ultraman e affini: trasposizioni e adattamenti in Italia

La seconda stagione di Ultraman vede il ritorno alla regia di Kenji Kamiyama (Ghost in the Shell: Stand Alone Complex, 009 re:cyborg) e Shinji Aramaki (Appleseed, Capitan Harlock 3D), il medesimo duo che ha curato Ghost in the Shell SAC_2045. Confermati anche gli studi Production I.G e Sola Digital Arts. La data di debutto è prevista per il mese di aprile del 2022.

La prima stagione si compone di 13 episodi distribuiti direttamente su Netflix in tutto il mondo il 1 aprile 2019.

A seguire, la sinossi estratta dal sito ufficiale della piattaforma:

Decenni fa un eroe venuto dal cielo ha portato la pace in tutto il mondo. Ora il figlio di Ultraman deve impegnarsi a salvare la Terra da una nuova minaccia aliena.

Star Comics cura, invece, l’adattamento manga (in lingua italiana) delle produzione animata in computer grafica. A seguire la sinossi estratta dal sito ufficiale dell’editore: