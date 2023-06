Demon Slayer: Swordsmith Village Arc si concluderà questa settimana dopo aver regalato al pubblico dei momenti davvero importanti per la storia, insieme al nuovo attacco di Tanjiro e due nuovi Pilastri, senza dimenticare il ritorno commovente del leggendario Rengoku.

Le avventure dei nostri personaggi sono sempre state travagliate e anche in questo arco narrativo le sfide non sono mancate anche se il magico trio per qualche puntata si è dovuto dividere, vista la mancanza di Zenitsu e Inosuke.

Nelle scorse settimane è circolato un leak e poi una conferma ufficiale, a proposito della durata della puntata finale, fissata per circa 70 minuti. Su questo dettaglio vogliamo ricordarvi che il minutaggio è sicuramente comprensivo delle pubblicità dell’emittente giapponese e che su Crunchyroll durerà sicuramente di meno.

L’episodio finale di Demon Slayer Stagione 3 sarà trasmesso in anteprima su Crunchyroll domenica 18 giugno 2023 alle 10:35 AM PDT e come accennato va a chiudere un arco molto interessante che ha sancito la crescita del nostro protagonista, ormai avviatosi verso una direzione di non ritorno per salvare sua sorella Nezuko.

Demon Slayer 3: tutti i dettagli per il finale di stagione

L’episodio 11 di Demon Slayer Season 3 si intitola “A Connected Bond: Daybreak and First Light”e la piattaforma streaming ha donato al pubblico anche una sinossi ufficiale riportata di seguito:

“Intanto che Mitsuri tiene a bada Zohakuten, Tanjiro, Nezuko e Genya usano questo tempo per inseguire il corpo principale di Hantengu, come leggiamo su CB.

I tre riescono a trovare la palla d’albero in cui si nasconde Hantengu, ma quando la aprono scoprono che è completamente vuota. Hantengu scappa di nuovo e Tanjiro e gli altri continuano a inseguirlo. Vedendo Hantengu correre, Genya scatta e gli scaglia contro un albero, e Nezuko gli salta addosso…!”.

Da come potete leggere il finale mette ancora al centro la battaglia cominciata qualche puntata fa, dove anche Genya giocherà un ruolo importante nella risoluzione del combattimento.

Fonte Comic Book