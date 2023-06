Demon Slayer: svelata la sinossi ufficiale dell’ultimo episodio

La terza stagione di Demon Slayer è prossima alla conclusione e l’ultimo episodio, come abbiamo riportato, sarà uno speciale di 70 minuti. Tanjiro, Nezuko e i Pilastri dell’Amore continuano a combattere contro Hantengu. E con il presente articolo vogliamo riportare la sinossi ufficiale dell’ultimo episodio della terza stagione animata di Demon Slayer. Questa analizza ciò che accadrà nell’episodio che concluderà tutte le vicende del Villaggio dei Forgiatori di Katana.

Il Pilastro della Nebbia ha rappresentato una parte importante in quest’ultima stagione, e ha affrontato la Quinta Luna Crescente, Gyokko. La sua particolarità in battaglia è legata all’uso di diversi vasi. Questo Demone ha quasi messo KO Muichiro imprigionandolo in una prigione d’acqua. Fortunatamente, il Pilastro è riuscito a liberarsi e eliminare Gyokko. Ma successivamente ha perso i sensi a causa delle ferite subite. Per questo motivo non sarà presente nella battaglia finale.

LEGGI ANCHE:



Rafael Grampa scava nelle origini di Batman in Gargoyle of Gotham

Hantengu inizialmente si presenta come un demone sempre singhiozzante. È però capace di liberare quattro entità demoniache con poteri unici basati sulle emozioni, da cui prendono il nome. Alla fine i quattro Demoni di fondono in un’unica entità che Tanjiro e i suoi alleati hanno lottato, vedendosela anche contro i draghi che Hantengu ha scatenato. Il penultimo episodio ha anticipato ai fan che sarà rivelato qualcosa in più sul passato di questo personaggio. E questa è una dinamica che accade spesso in Demon Slayer, quando un nemico è prossimo a essere sconfitto.

Dunque Crunchyroll descrive l’episodio finale della terza stagione di Demon Slayer come segue:

“Mentre Mitsuri si occupa di Zohakuten, Tanjiro, Nezuko e Genya ne approfittano per inseguire il corpo principale di Hantengu. I tre riescono a trovare la sfera dell’albero all’interno della quale si nasconde Hantengu. Tuttavia, quando lo tagliano, scoprono che è completamente vuoto. Hantengu corre di nuovo verso di esso, e Tanjiro e gli altri continuano a inseguirlo. Vedendo Hantengu correre, Genya scatta e gli lancia un albero contro, e Nezuko si fionda verso di lui.”

Recente abbiamo riportato che la quarta stagione di Demon Slayer sarebbe già in produzione. Tuttavia Ufotable non ha confermato nessun periodo di uscita tantomeno un annuncio ufficiale.

Ma con il successo della serie shonen è quasi certo che ci sarà un sequel animato per concludere la storia scritta e disegnata dalla mangaka.

Fonte – Comicbook