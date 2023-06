Ultimamente One Piece sta scoprendo molte carte e proprio per questo anche il capitolo 1086 ha messo in risalto alcune questioni, facendo speculare ancora una volta su una teoria riguardante Shanks e il suo legame Reale con i Draghi Celesi, come accennato anche qualche mese fa dai vari speculatori a tema One Piece.

Dopo l’introduzione dei Gorosei e la rivelazione dei loro nomi il pubblico non ha esitato a dire che questi ultimi erano capitanati addirittura da Shanks, giustificando anche la sua possibilità nei capitoli precedenti di trovarsi al loro cospetto per discutere della situazione presente all’interno del Governo Mondiale.

Il dubbio del pubblico è scaturito quando al cospetto degli anziani si è palesata una sagoma simile a quella di Shanks, anche se come ci insegna la storia Oda la usa spesso e volentieri per depistare i suoi lettori.

Nonostante questo il pubblico non demorde ed è fortemente convinto che il Rosso sia a comando dei Cinque Anziani, data la sua appartenenza a una delle famiglie che hanno forgiato il mondo di One Piece.

Da come abbiamo accennato tale teoria parte dal fatto riguardante lo stesso Imperatore Shanks, quando si è presentato senza problemi al cospetto dei Gorosei, senza che quest’ultimo venisse cacciato via o attaccato ma anzi, gli anziani si dimostrarono clementi verso di lui parlandogli di un certo pirata.

Alcuni potrebbero pensare che la concessione dei Gorosei riguardi il solo titolo di Yonko di Shanks, ma come ben sapete non è così, specie se andiamo a considerare il passato a cui Oda ha abituato i suoi lettori: quindi quale potrebbe essere il vero motivo? Quello elaborato nella teoria dei fan.

One Piece: la teoria su Shanks e il suo legame di “Sangue Reale”

Oltre questo quando Monkey D. Dragon ha iniziato a parlare dei massimi capi di One Piece dietro di lui si è palesata come accennato questa silhouette molto simile al mentore di Luffy, nonché uno dei quattro Imperatori del mare. La sagoma aveva lo stesso mantello, una spada affilata situata di lato e un colletto allungato simile al pirata citato.

Questo ha gettato benzina sul fatto che lo Yonko non solo appartenesse ai Draghi Celesti, ma che fosse anche uno dei Cavlieri incaricati di proteggere Mary Geoise.

Quest’ultima cosa sembra davvero improbabile però, perché nel caso il pirata starebbe facendo il doppio gioco e probabilmente il tutto potrebbe anche risultare insensato se non giustificato a dovere.

Anche qui i lettori hanno alimentato la teoria parlando di un gemello di Shanks che non avesse le sue stesse cicatrici, visto che il personaggio a volte viene mostrato senza. Il nuovo capitolo però riesce a costruire una teoria molto più valida, grazie all’apparizione di Garling Figarland.

Anche i Cinque Anziani possono essere giustiziati?

Questo allontana ovviamente la teoria spiegata prima, visto che in questo caso è tale personaggio a capo supremo degli Astri di Saggezza, o almeno così sembrerebbe dalle sue prime dichiarazioni volte appunto al giudizio dei capi supremi di One Piece, come leggiamo su CBR.

Qui però si è poi discusso del legame di Shanks con questa persona o entità vista la sua somiglianza al personaggio e al fatto che brandisce un’arma molto simile alla spada di Shanks, il Gryphon.

Una delle altre prove che alimenta la teoria è Uta. Gli Astri avevano associato la ragazza proprio alla famiglia Figarland credendo che la figlia biologica di Shanks fosse proprio lei.

Intanto che le prove del collegamento/legame del Rosso con i Draghi Celesti aumentano, si allontana allo stesso tempo la possibilità che lo Yonko sia un Cavaliere di Dio, come ampiamente discusso all’interno dell’articolo.

Quindi alcune di queste teorie sono assurde ma pensandoci bene il collegamento di Sangue Reale è altamente probabile, specie se andiamo a fondere il tutto con il fatto che Shanks è riuscito ad avere un contatto faccia a faccia con gli Astri di Saggezza, come ben sapete una cosa impossibile anche per un Imperatore. Cosa ne pensate?

