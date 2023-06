One Piece 1086: il manga introduce un nuovo personaggio legato a Shanks?

One Piece è in corso da oltre 20 anni ed è ancora ricco di misteri che tengono tutti i fan con il fiato sospeso. Al momento Eiichiro Oda sta lavorando al suo arco narrativo finale e capitolo dopo capitolo sta portando alla luce diversi argomenti sempre lasciati nell’ombra. Tuttavia ce ne sono ancora diversi dei quali sappiamo poco o nulla. E uno di questi è proprio l’identità di Shanks, il suo passato e a chi è legato. Il capitolo 1086 però, potrebbe aver rivelato qualcosa su uno dei personaggi più importanti della serie.

Il cliffhanger del capitolo più recente di One Piece è uno dei più importanti e interessanti da esaminare fino in fondo. Eiichiro Oda ha rivelato ai fan la verità sul Reverie, e su quello realmente accaduto a Re Cobra, ucciso dai Cinque Astri di Saggezza. Ma il nuovo capitolo ha presentato un nuovo personaggio che potrebbe essere legato a Shanks.

Prima di proseguire specifichiamo che il presente articolo conterrà alcune anticipazioni. Dunque per coloro non interessati a scoprire anzitempo gli sviluppi del manga, l’ideale sarebbe non proseguire ulteriormente.

Le ultime pagine del capitolo 1086 di One Piece riporta i lettori al presente, concludendo quindi il flashback di Sabo, sempre a Marijoa. Qui un Drago Celeste viene giustiziato per aver protetto gli uomini pesce. E l’uomo che aveva dato il suo consenso alla sentenza era, un tempo, il sovrano di un posto chiamato God Valley. Ora però, è il comandante supremo dei cavalieri degli Dei.

Il suo nome potrebbe essere collegato a Shanks, anche se non ci sono conferme da poter dare in questo momento. Si chiama infatti St. Figarland Garling ed è un nome non proprio nuovo per i fan.

Questo perché il nome Figarland si ricollega a Shanks, grazie all’ultimo film della serie. I Cinque Astri infatti parlavano di Shanks, della sua provenienza da una famiglia potente e del fatto che fosse nato a God Valley. Dunque si immaginava che l’imperatore provenisse dalla famiglia Figarland, prima di essere gettato in mare da bambino. Fortunatamente, Roger ha salvato Shanks, e nonostante non ci siano certezze, il nuovo capitolo alimenta questa teoria di sangue.

St. Figarland Garling era l’ex Re di God Valley ed è molto probabile che Oda abbia appena presentato un uomo legato al passato di Shanks. Resta certamente da chiarire come i due siano imparentati.

