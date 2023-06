Naruto è uno degli anime più in voga di sempre, anche se ormai è uscito più di 20 anni fa sulla storica rivista Weekly Shonen Jump.

Con la trasposizione anime sempre presente all’interno di ogni lista di ogni nuovo appassionato, il manga di Kishimoto è uno dei più amati al mondo e per questo oggi andiamo a vedere i personaggi più apprezzati dal pubblico, ispirandoci al noto sito MyAnimelist.

Con Naruto: i 15 personaggi più amati dal pubblico secondo MyAnimeList vogliamo mettere in risalto l’amore del pubblico verso il franchise, andando ad analizzare con delle statistiche specifiche i voti donati dagli appassionati verso i personaggi creato dal noto mangaka.

L’enorme roster dei personaggi così come accade anche con Dragon Ball, amplia senza dubbio la classifica in questione dove al centro sono spesso e volentieri anche presenti i villain della storia, come spesso accade molto amati in Naruto per le loro storie passate, spesso incisive, distruttive e “formative” in un certo senso.

Naruto Uzumaki – 81,754 Voti Itachi Uchiha – 63, 401 voti Kakashi Hatake – 46, 372 voti Sasuke Uchiha – 28, 236 voti Shikamaru Nara – 13, 327 voti Jiraya – 13, 701 voti Gaara – 12, 723 voti Hinata Hyuga – 12, 610 voti Madara Uchiha – 12, 306 voti Minato Namikaze 10, 747 voti Pain – 8, 873 voti Obito Uchiha – 7, 683 voti Rock Lee – 5, 978 voti Sakura Haruno – 5, 219 voti Neji Hyuga – 3, 757 voti

15. Neji Hyuga

Neji Hyuga apre questa classifica con circa 3.700 voti, dimostrando ancora una volta di essere uno dei favoriti all’interno del franchise shonen, forse anche grazie a uno dei suoi ultimi sviluppi a livello di scrittura.

14. Sakura Haruno

Con un piccolo distacco arriva una delle protagoniste più apprezzate di Naruto nonché una delle principali fin dall’inizio della storia: quest’ultima tocca i 5.219 voti, di certo non male specie se consideriamo che la medesima ha anche superato Neji.

13. Rock Lee

Grazie al suo inizio scoppiettante e la sua forza e determinazione esplosiva Rock Lee è entrato subito nelle grazie del pubblico e scala questi due personaggi appena citati con un distacco abbastanza consistente di circa 500 punti.

12. Obito Uchiha

I personaggi del clan Uchiha come ben sapete sono quelli più apprezzati e il primo a comparire nella top 15 è proprio Obito, con un distacco di quasi 1.000 punti rispetto al grande Rock Lee.

11. Pain

Ancora oggi uno dei villain più apprezzati di sempre capace di attirare il pubblico di diverse generazioni, grazie al suo carisma e anche alla sua potenza: la classifica comincia a scaldarsi.

10. Minato Namikae

Come accennato la classifica comincia a scaldarsi e come poteva essere altrimenti senza Minato? A breve il personaggio riceverà anche un manga spin-off confermando ancora una volta il suo valore all’interno del franchise.

9. Madara Uchiha

Ecco nuovamente con uno dei clan più amati dal pubblico, capace di far tremare e allo stesso tempo amare l’intero franchise, grazie al loro carisma che da sempre li contraddistingue: il distacco di Madara va a circa 12.000 punti.

8. Hinata Hyuga

Con Neji alla posizione 15 e a poco di distacco da Madara, ecco che arriva un altro personaggio femminile molto amato dal pubblico, grazie alla sua crescita, la sua forza e il suo coraggio dimostrati durante delle ardue battaglie.

7. Gaara

Uno dei personaggi più sfaccettati della serie di certo non poteva mancare in questa classifica, che per poco non lo ha visto nella top 5.

6. Jiraya

Uno dei più grandi mentori e maestri di Naruto entra di prepotenza in questa classifica, riuscendo a ottenere dei voti numerosi grazie al suo incredibile carisma che da sempre lo caratterizza: un ninja immortale sia nella serie che nel cuore del pubblico.

5. Shikamaru Nara

Uno dei personaggi con la crescita più esponenziale e interessante all’interno dell’anime/manga è proprio Shikamaru e questo il pubblico lo riconosce ancora oggi, nonostante l’onda di personaggi presenti in Naruto.

4. Sasuke Uchiha

Sasuke a quanto pare è fuori dalla top 3, anche se quasi tutti si immaginavano uno scontro alla pari con Naruto, che distacca il suo amico/nemico di molti punti: parliamo quasi del doppio da come avete visto in alto.

3. Kakashi Hatake

Di certo non poteva mancare il primo maestro di Naruto, Sasuke e Sakura, nonché uno dei ninja più forti di sempre all’interno della storia.

2. Itachi Uchiha

Qui viene confermata ancora una volta la passione verso il clan Uchiha e anche la preferenza del pubblico di Itachi e non di Sasuke: il primo posto è semplice da capire no?

1. Naruto Uzumaki

Naruto è ufficialmente il personaggio più apprezzato della storia, anche se nel corso del tempo il pubblico ha sempre preferito Sasuke, un personaggio più oscuro rispetto al ninja biondo.