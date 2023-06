Demon Slayer 3 ha trasposto in versione animata l’arco narrativo Swordsmith Village, dove come ben sapete sono stati mostrati altri due Pilastri: quello della Nebbia e quello dell’Amore. La nuova tecnica di Tanjiro ha dato nuova vitalità al personaggio mentre Rengoku è apparso nei ricordi di Muichiro durante un momento di difficoltà.

Ora, come è giusto che sia l’anime ha dato il giusto spazio a Genya, mostrando la sua forma demoniaca. Nelle puntate precedenti avevamo già capito la natura del personaggio altamente diversa da quella di Nezuko, visto che lo spadaccino non avevo completato la mutazione ma anzi, aveva anche il pieno controllo di essa.

Da lì non abbiamo avuto più alcun dettaglio anche se alla fine qualcosa si era già percepito. Così come leggiamo su Comic Book Genya ha anch’esso la capacità di rigenerarsi, traendo forza nel mangiare le carni del nemico, come abbiamo visto nella nuova puntata.

L’episodio 10 della terza stagione di Demon Slayer vede Tanjiro, Genya e Nezuko impegnati a rintracciare il nucleo della forma Hantengu, mentre Mitsuri tiene occupato Zohakuten. Durante un momento di difficoltà Genya decide di farsi strada mordendo il nemico, confermando davanti a tutti la sua natura demoniaca ibrida.

Questa sua abilità concede al personaggio di acquisire forza e allo stesso tempo rigenerarsi, rendendolo un nemico davvero ostico da abbattere. Fortunatamente quest’ultimo è dalla parte di Tanjiro e proprio per questo Genya salva lui e sua sorella Nezuko.

Demon Slayer 3: la forma demoniaca di Genya mostrata nel dettaglio

La scena è visionabile su Twitter grazie a @dailygenyas anche se alla fine parliamo solamente di un piccolo frame dove vediamo l’assalto del personaggio verso il demone, così come leggiamo su CB.

Ora che il pubblico ha un quadro completo della figura discussa in questa sede, a breve arriverà anche la spiegazione su come Genya abbia ottenuto la forma, forse nella puntata finale dalla durata più consistente.

