Hell’s Paradise: il mangaka spiega come Berserk e di Junji Ito lo abbiano influenzato

Hell’s Paradise è una delle nuove serie shonen più brutali del 2023. Il primo adattamento anime, sviluppato da Studio MAPPA, ha debuttato quest’anno ed è incentrato su un ninja noto come Gabimaru “l’arido”, un condannato che ha avuto la possibilità di riprendere la sua vita e tornare da sua moglie. Con il presente articolo vogliamo riportare che in una nuova intervista, il mangaka Yuji Kaku ha rivelato come la serie seinen Berserk lo abbia influenzato pienamente.

In una recente intervista con Crunchyroll, Yuji Kaku ha descritto come il suo amore per le immagini spaventose abbia contribuito alla creazione della storia di Gabimaru. In merito a questo ha menzionato il famoso mangaka del genere horror, Junji Ito. “Ricordo chiaramente di aver letto Long Hair in the Attic di Ito, durante il terzo anno delle scuole elementari in una libreria che ho frequentato” racconta il mangaka.

Una donna orgogliosa dei suoi lunghi capelli soffre di crepacuore e viene ritrovata senza testa nella sua stanza. Nessuna sapeva dove fosse andata a finire la sua testa, e per Kaku era la cosa più spaventosa che avesse mai potuto vedere in quel momento della sua vita. Secondo il mangaka di Hell’s Paradise questo evento lo ha portato a non provare paura o a non spaventarsi più per nient’altro. “Ho pensato che non avrei mai sperimentato niente di più spaventoso in vita mia” confessa Kaku.

Da allora ha da sempre sentito un’affinità per le cose spaventose. È consapevole del fatto che questo lo renda eccentrico. E quando disegnava le copertine di Hell’s Paradise, il suo editor gli chiedeva se non fossero un po’ troppo spaventose. Kaku rispondeva che le trovava belle.

Il mangaka di Hell’s Paradise ha anche confessato la forte influenza del capolavoro di Kentaro Miura. Lo Spadaccino Nero che combatte nemici demoniaci che sembrano adattarsi bene all’isola maledetta di Hell’s Paradise. Kaku ricorda soprattutto un momento indimenticabile della sua vita, in quanto riuscì a incontrare Miura e a parlarci. Berserk ha avuto un’enorme influenza anche sul suo lavoro.

Per quanto riguarda l’anime, il suo debutto risale al primo aprile su Crunchyroll. Il doppiaggio italiano ha iniziato ad essere pubblicato il 22 aprile 2023.

Fonte – Comicbook