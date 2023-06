One Piece ha svelato durante gli ultimi capitoli quello che è successo durante il Reverie, che ha diffuso nel mondo la morte del Re di Alabasta per mano di Sabo. Quando Luffy lesse tale notizia non lo accettò, visto che l’omicidio non è contemplato nella natura di Sabo: ma quindi cosa è successo veramente?

Oltre questo il nuovo capitolo mette al centro il salvataggio all’ultimo secondo della Principessa Vivi, in quel momento in una situazione davvero difficile. Durante la Saga di Wano i Mugiwara sono rimasti oscurati da alcuni eventi, vista la mancanza di informazioni all’interno del Paese.

Dopo la morte del padre la Principessa era scomparsa e proprio per questo è scampata alla morte. Quest’ultima è scampata alla mietitrice, nascondendosi con Morgans e la società World Economy News insieme a Wapol.

Insieme alla rivelazione della “D” e della morte del Re Cobra per mano di Im, nel capitolo 1085 abbiamo visto il come Wapol è stato il vero salvatore di Vivi al Reverie, visto che se non fosse intervenuto la Principessa sarebbe morta insieme a suo padre, successivamente alla sua cattura, così come leggiamo su CB.

Oda ha raccontato dal punto di vista di Sabo tutto quello che è successo al Reverie, mostrando anche i motivi dietro la morte dei Re di Alabasta, intento non solo a scoprire il segreto della famiglia Nefeltari e i loro legami con il passato, ma aveva anche visto per la prima volta il volto di Re Imu.

One Piece e il salvataggio di Vivi all’ultimo respiro (SPOILER)

Per un atterraggio di fortuna Wapol diventa quindi il salvatore della Principessa e quindi anche per questo quest’ultimo in un momento di crisi pensa velocemente di unirsi a lui. Anche qui abbiamo ancora molto da vedere visto che il Reverie non ha detto ancora tutto quello che ha da dire.

Fonte Comic Book