Con l’avvento di questa terza stagione Demon Slayer è riuscito a mostrare al suo pubblico dei nuovi personaggi, compresi alcuni nuovi Pilastri. Insieme a questi ultimi abbiamo avuto modo di vedere il nuovo attacco di Tanjiro, cruenti scontri e come se non bastasse siamo scesi nell’approfondimento di Genya Shinazugawa.

L’arco del Villaggio degli Spadaccini, tratto dall’originale Demon Slayer di Koyoharu Gotoge: Kimetsu no Yaiba di Koyoharu Gotoge ha messo Tanjiro e Genya fianco a fianco per combattere i demoni di Muzan e proprio durante questa battaglia abbiamo avuto modo di scoprire l’obiettivo dell’ammazzademoni.

Anche Genya vuole diventare un Pilastro, anche se i motivi dietro sono davvero strazianti. L’episodio 6 della terza stagione riprende poco dopo la scoperta di Tanjiro a proposito della forma demoniaca di Genya, a sorpresa anche di tutti gli spettatori.

Il ragazzo afferra per il collo Tanjiro perché geloso delle sue abilità, al momento superiori alle sue. L’ammazzademoni vede nel protagonista una minaccia e visto che entrambi condividono il desiderio di diventare dei Pilastri, Genya si fa attraversare dalla follia e dalla violenza, così come ci riporta CB.

Proprio nel mezzo della battaglia Shinazugawa grida in faccia al protagonista che sarà lui il primo a diventare demone, mostrando tutta la sua grinta a proposito di questa realizzazione. Poco dopo, tramite un flashback scopriamo il vero motivo dietro questo obiettivo, che si conferma più drammatico che mai.

Demon Slayer 3 rivela il sorprendente obiettivo di Genya

Genya, successivamente alla morte della madre demone per mano di suo fratello, l’Hashira del Vento Sanemi, ha deciso di portare a termine questa missione, così da riuscire a ricostruire il rapporto con quest’ultimo, costretto a uccidere la madre per portare in salvo Genya, troppo debole all’ora per difendersi.

Una storia triste avvolge nuovamente Demon Slayer, che innalza la qualità artistica di Studio Ufotable anche a questo giro. Cosa ne pensate di questi primi 6 episodi?

Fonte Comic Book