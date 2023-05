One Piece 1082: un membro della marina esce di scena!

One Piece è tornato con un nuovo capitolo questo fine settimana dopo la pausa dettata dalla Golden Week in Giappone. E lo fa in modo esplosivo. Dopo la scia di capitoli ricca di aggiornamenti e sorprese legate a tanti personaggi di spessore, come Shanks, Teach e Garp, Oda si è passato ad altri personaggi di rilievo. In particolare ha rivelato l’inaspettata uscita di scena di un membro della marina.

Nel presente articolo saranno presenti degli spoiler per riportare gli sviluppi del percorso del manga. Quindi consigliamo a chi non desidera scoprire anticipatamente le novità di One Piece di non proseguire con la lettura.

Dopo la conclusione del capitolo precedente, che ha visto grandi scoperte legate a ad Aokiji, sconfitto in battaglia da Garp, Oda ha aggiornato i fan partendo sempre dalla marina.

Pare che uno dei suoi componenti sia uscito di scena e stiamo parlando del un viceammiraglio del quartier generale della Marina, T-Bone.

Questo personaggio, che teneva in grande conto l’onore e la giustizia disprezzando la violenza inutile era fortemente amato e rispettato sia dai civili che dai commilitoni. E la notizia della sua morte ha sconvolto il mondo. Al momento sappiamo solo della sua morte, annunciata dalla marina, senza però sapere il motivo, ma lo si può immaginare.

Il capitolo 1082 dedica spazio a questo sviluppo tornando a mostrare Sengoku e Tsuru, al quartier generale della Marina. L’ex grand ammiraglio chiede a Tsuru se ci sono novità sul colpevole. Lei risponde di no, ma aggiunge che la famiglia dell’assassino potrà ora vivere felice e spensierato. Chiaramente T-Bone aveva una taglia sulla sua testa, proprio come Kobi, e un cacciatore di taglie ha ucciso il vice-ammiraglio per riscuoterla dalla Cross Guild.

A dare conferma a questo è Sengoku stesso che dice “tutti i civili che abbiamo giurato di proteggere ora ci accoltellano alle spalle“. Dunque non si conosce il colpevole, ma probabilmente la motivazione sì. Infatti T-Bone è stato ucciso nel Regno di Pepe, dove muoiono di fame oltre 1000 persone l’anno. E dato che la condizione di vita in quel posto è così selvaggia e ora ci sono le taglie sulla testa di tutti i marine, si capisce che la possibilità di fare soldi per vincere la fame ha avuto la meglio.

La Cross Guild è davvero un’organizzazione pericolosa che sta seminando confusione all’interno dell’ambiente della Marina.