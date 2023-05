Dopo una scia di episodi davvero immersivi, One Piece ha iniziato a condividere i prossimi episodi in programmazione per la trasposizione animata, che dovrebbero donare un focus maggiore alla devastante battaglia di Wano, al momento la saga più lunga del franchise battle shonen.

Come tutti sappiamo nel 2023 dovrebbe arrivare quasi sicuramente la versione animata della nuova forma di Luffy, il Gear Fifth, e per farlo Toei si è armata dei migliori animatori per portare a termine una missione così complessa.

Recentemente una delle “new entry” dello staff ha anche ammesso che i prossimi episodi di One Piece saranno tra i migliori di sempre capaci di scavalcare anime come Bleach e anche Demon Slayer.

Dai titoli dei prossimi tre episodi a quanto pare vedremo il continuo della battaglia tra Zoro e King, successivamente al risveglio dell’Haki del Re Conquistatore da parte dello spadaccino dei Mugiwara. Anche qui ci troviamo di fronte a una battaglia epica animata in maniera eccezionale.

Gli altri due, sempre considerando i titoli vedranno al centro delle puntate 1062 e 163 lo scontro infiammato di Cappello di Paglia contro Kaido, l’Imperatore che al momento sta tenendo sotto dominio Onihashima.

One Piece: titoli e date di uscita dei prossimi episodi dell’anime

One Piece 1062 – 1064 Staff and Titles. Recap scheduled for May 14th. pic.twitter.com/bsoYmepquE — YonkouProductions (@YonkouProd) May 5, 2023

Tramite il sempreverde @YonkouProd abbiamo l’opportunità di analizzare nel dettaglio i prossimi episodi dell’anime di One Piece, al momento in un periodo davvero importante non solo per la saga di Wano ma per la storia in generale:

Episodio 1062: “Lo Stile di combattimento a Tre Spade del Re Conquistatore: Zoro vs King!”

Episodio 1063 (28 maggio): “Luffy da il meglio di se! La Nuova Era e il punto di non ritorno!”

Episodio 1064 (4 giugno): “Il Sake Thunder Bagua! Un Dragone dalla potenza incredibile si scaglia su Luffy”



Anche se il Gear Fifth è ancora lontano, di certo l’attesa è alta e giorno dopo giorno ci avviciniamo a tale avvenimento, forse uno dei più importanti all’interno del medium anime.

